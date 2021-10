Fintech Open recebe aporte para entrar em mercado de robô investidor

IPO, follow-on, e títulos de dívida são apenas alguns dos nomes comumente encontrados na hora de . Mesmo assim, o brasileiro está longe de querer ficar só na poupança quando o assunto é investimento -- basta olhar para o número recorde de investidores pessoa física na brasileira em 2020. Ainda assim, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), apenas 40% dos brasileiros possuem algum tipo de investimento. Olhando para esses dois cenários, a fintech Open enxerga mercado para descomplicar investimentos a quem pouco conhece sobre esse mercado e colaborar para a inclusão financeira, orientando investimentos com o auxílio de inteligência artificial.

Para cumprir essa missão, a fintech recebeu um aporte da Acqua Participações, holding dos sócios do escritório de agente autônomo Acqua Vero, afiliado ao BTG Pactual. A startup não revela quanto foi investido nesse primeiro momento, mas afirma que pretende chegar a 2022 com R$ 2 milhões em receita recorrente -- e já tem projeções de crescimento fixadas até 2024, de olho no crescimento desse mercado.

O primeiro passo da empresa é trazer uma plataforma educacional, chamada Open Edu, no modelo freemium. Os seis primeiros meses serão gratuitos e, após o período de isenção, o usuário contrata uma assinatura recorrente no valor de R$ 29,99, que dará direito a todo o conteúdo, além de participação em lives exclusivas e outras vantagens. A meta, para 2022, é ter 15 mil usuários ativos até o fim do ano.

Em um cenário no qual conteúdo sobre investimentos pode ser encontrado em praticamente qualquer lugar, como a Open se diferencia? Segundo Renato Ojima, fundador e CEO da Open, o investimento em tecnologia é o principal ponto de diferenciação, especialmente em inteligência artificial. “Há centenas de fintechs de robô advisor fora do Brasil, mas por aqui esse é um mercado ainda pouco explorado. A única empresa que está nesse jogo, atualmente, na nossa visão, é a Magnetis”, diz Renato Ojima, CEO da Open, à EXAME.

Saindo do jargão, robô investidor (ou robô advisor) é uma plataforma que usa algoritmos para gerenciar e alocar fundos do investidor. A partir da análise do estado financeiro atual de cada cliente, aversão ao risco e objetivos, plataformas de inteligência artificial recomendam ativos capazes de trazer a melhor combinação de retorno para cada cliente.