FipeZap: preço dos imóveis sobe 0,43% em outubro

O dos imóveis residenciais à venda no país encerrou outubro com alta de 0,43%, segundo dados do Índice FipeZap. A alta é menor do que a expectativa para a inflação no mês, de 0,89%. O índice monitora o preço médio de imóveis anunciados para venda em 16 capitais.

Entre as capitais, Porto Alegre foi única a apresentar ligeira queda (-0,07%), enquanto as demais registraram variação positiva, destacando-se: Maceió (1,58%), Vitória (1,46%), Curitiba (1,31%) e Goiânia (1,15%). Com relação às capitais com maior representatividade no cálculo do índice, São Paulo apresentou elevação de 0,19%, pouco acima da variação apurada no Rio de Janeiro (0,12%).

Nos últimos 12 meses o preço de imóveis nas capitais subiu em média 5,18%, inferior ao comportamento esperado do IPCA para o período (10,28%).

Preço médio de imóveis

Em outubro, o preço médio de venda de imóveis residenciais foi de 7.799 reais por metro quadrado.

Dentre as capitais, São Paulo apresentou o preço médio mais elevado no último mês (R$ 9.640 /m²), seguida pelo Rio de Janeiro (R$ 9.616/m²) e por Brasília (R$ 8.617/m²).

Já entre as cidades com menor preço médio de venda, estão: Campo Grande (R$ 4.486/m²), João Pessoa (R$ 4.806/m²) e Goiânia (R$ 4.990/m²).

Cidade Variação em outubro Variação nos últimos 12 meses Preço médio Maceió 1,58 17,44 6040 Vitória 1,46 20,75 8.397 Curitiba 1,31 14,2 7319 Goiânia 1,15 12,95 4990 Manaus 1,13 13,61 5579 Florianópolis 1,12 14,45 8.348 Campo Grande 1,12 4,88 4.486 IPCA 0,89 10,28 João Pessoa 0,86 8,55 4.806 Brasília 0,86 7,92 8617 Fortaleza 0,84 5,88 6208 Belo Horizonte 0,73 2,42 7086 IGP-M 0,64 21,73 Índice FipeZap 0,43 5,18 7799 Recife 0,39 5,01 6437 São Paulo 0,19 4,11 9640 Rio de Janeiro 0,12 2,39 9616 Salvador 0,03 2,59 5327 Porto Alegre -0,07 6,12 6350

