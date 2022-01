"Fiquem otimistas", diz J.P. Morgan para investidores em ações. Entenda

Por Nikos Chrysoloras

Tudo está se encaminhando para novas valorizações no mercado global de neste ano, de acordo com estrategistas do J.P. Morgan.

“Fiquem otimistas — os catalisadores positivos não terminaram”, escreveram os estrategistas liderados por Mislav Matejka em nota a clientes nesta terça-feira, dia 4 de janeiro.

Os riscos de queda — incluindo uma virada hawkish (de rigor na política monetária) dos bancos centrais, uma desaceleração da economia chinesa ou restrições mais significativas contra o coronavírus — não se materializarão ou já estão precificados nas ações, disseram eles.

A perspectiva positiva vem com os índices dos Estados Unidos e da Europa em altas recordes, após o forte rali do ano passado devido a estímulos fiscais sem precedentes e a uma recuperação sólida da queda provocada pela pandemia.

Os estrategistas do J.P. Morgan não estão sozinhos: o Credit Suisse reiterou nesta semana a visão otimista sobre as bolsas dos Estados Unidos, enquanto o Société Générale repetiu nesta terça a previsão de retorno de 6,6% para as ações europeias neste ano, escrevendo que “este mercado altista não acabou”.

Os estrategistas do Goldman Sachs e da BlackRock Investment Institute também vêem potencial de alta, embora a um ritmo mais moderado.

Entre as principais recomendações do J.P. Morgan estão a posição overweight — de recomendação acima da média de mercado — em ações do Reino Unido e da zona do euro, bem como em bancos, mineradoras e automóveis.

Os estrategistas veem um bom ponto de entrada nas bolsas de mercados emergentes, com a desaceleração da China “agora bastante para trás”. Eles também gostam de apostas que podem se beneficiar da reabertura das economias.

Eles recomendam uma posição neutra para as bolsas dos Estados Unodos, dizendo que podem estagnar se o bom desempenho do setor de tecnologia começar a diminuir.

Ainda assim, o quadro técnico geral é positivo para as ações, já que a inflação deve atingir seu pico no primeiro semestre, o Fed dificilmente se tornará mais hawkish e as projeções para o crescimento dos lucros “voltarão a se mostrar muito baixas”.