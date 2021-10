Fleury: 'Estamos acelerando as avenidas de crescimento', diz CEO

O Grupo Fleury (FLRY3) alcançou receita bruta recorde pelo segundo trimestre seguido no período de julho a setembro, em meio à transição da saída da pandemia para a normalização da demanda por exames de medicina diagnóstica e aos efeitos crescentes de seu plano estratégico de de negócios.

As receitas brutas somaram 1,1 bilhão de reais no terceiro trimestre, com crescimento de 10,2% em relação ao segundo e de 17,3% na comparação anual. Houve avanço em todas as áreas de negócios da companhia na base anual. O resultado foi divulgado na noite de quinta-feira, dia 28.

"O resultado mostra um crescimento forte da medicina diagnóstica, com recuperação muito grande tanto dos exames de análises clínicas como dos exames de imagem", disse Jeane Tsutsui, CEO do Fleury, à EXAME Invest.

Os exames de análises clínicas subiram 9,1% em relação ao segundo trimestre e 7,9% na base anual; no caso de exames de imagem, o avanço foi ainda maior, de 16,8% e de 12,6%, respectivamente.

"As pessoas voltaram a se preocupar mais com a saúde. Não vejo como represamento de exames. Com a pandemia, elas perceberam a importância de cuidar da saúde. O segundo ponto é o envelhecimento da população", afirmou.

A executiva destacou o fato de que a receita bruta cresceu 29,6% no acumulado dos nove primeiros meses do ano em relação a 2019, ou seja, ao período pré-pandemia. O avanço se deu em razão de crescimento orgânico e inorgânico.

Apesar do crescimento da linha de cima, o Ebitda (que mede a geração de caixa operacional) caiu 7,1% na comparação anual, para 300,7 milhões de reais no trimestre. No acumulado do ano, houve alta de 54,9%.

A margem Ebitda recorrente caiu de 37,0% para 29,2% na comparação anual do terceiro trimestre, mas melhorou de 26,4% para 29,3% no acumulado do ano.

"O dado do terceiro trimestre de 2020 teve uma distorção porque houve uma recuperação no volume depois da forte queda no segundo trimestre por causa da pandemia, ao mesmo tempo em que seguramos os custos", disse Tsutsui.

A margem Ebitda entre julho e setembro foi pressionada pelo aumento de custos fixos com a volta da demanda por exames e por despesas gerais para reforçar a estrutura de sua healthtech Saúde iD, a sua plataforma de exames e procedimentos para o paciente final (B2C), segundo analistas do BTG Pactual em relatório sobre o resultado.

Os analistas mantiveram recomendação neutra para a ação, mas reduziram o preço-alvo para o fim de 2022 de 26 para 20 reais, citando o aumento do custo de capital no Brasil. A ação encerrou negociada a 18,34 reais na quinta, 28.

O balanço de resultados do Fleury também revelou que a pandemia continua a exercer impacto decrescente sob a ótica das receitas. O grupo realizou cerca de 400 mil exames para Covid (RT-PCR e sorologias) no trimestre, que representaram 6% da receita bruta, o menor índice desde o começo da pandemia.

No primeiro trimestre, esses exames relacionados à Covid responderam por quase 10% da receita bruta. "Não dependemos de testes de Covid para crescer e para obter resultado", destacou a executiva.

No campo do crescimento inorgânico, o resultado do Fleury foi impactado positivamente pela consolidação de algumas aquisições recentes, como a da Clínica Vita de Ortopedia, cuja fatia de 66,7% foi adquirida em abril passado por 136,8 milhões de reais. Houve ainda a integração dos Laboratórios Pretti e Bioclínico no Espírito Santo.

Há mais por vir tanto na consolidação -- o grupo anunciou há duas semanas a aquisição da rede de laboratórios Marcelo Magalhães, em Pernambuco, por 385 milhões de reais -- como de novos alvos que estão no pipeline.

Os novos negócios -- que vão além do core tradicional da medicina diagnóstica -- já representam 7,8% da receita bruta após crescimento de 110,9% em relação ao segundo trimestre e de 541,5% na base anual. Essa fatia das novas frentes quase dobrou em relação ao período de abril a junho, quando esteve em 4,1% das receitas brutas.

"Estamos acelerando essas avenidas de crescimento, que, na nossa avaliação, vão ter uma contribuição maior para o grupo", disse Tsutsui, que define o Grupo Fleury como cada vez mais uma empresa de saúde.