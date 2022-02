Focus, balanços de BB Seguridade e Porto Seguro e o que move o mercado

O mercado internacional inicia a semana nesta segunda-feira, dia 7, em clima misto. Os futuros de Wall Street apresentam leves quedas nesta manhã, enquanto os principais índices da Europa tentam se firmar em terreno positivo à espera do discurso da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.

O principal destaque, no entanto, esteve com a de Xangai, que subiu 2% nesta madrugada, após permanecer fechada por uma semana por causa do Ano Novo Lunar, na China. O minério de ferro subiu cerca de 3% na volta das negociações na bolsa de Dalian. Já o petróleo, em Londres, cai pela manhã, mas segue acima de 92 dólares o barril do tipo Brent.

Veja a seguir os principais destaques da semana:

Balanços da semana

Além dos movimentos das commodities, deve fazer no mercado brasileiro a temporada de balanços corporativos, Os resultados das grandes empresas do país começa a tomar forma nesta semana, com a divulgação dos números do Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e de gigantes do setor de celulose, com Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11).

BB Seguridade e Porto Seguro

Nesta segunda, será a vez de empresas de seguros apresentarem seus balanços, com BB Seguridade (BBSE3), antes do início do pregão, e Porto Seguro (PSSA3), após o fechamento da bolsa.

Pelas expectativas de analistas do BTG Pactual (BPAC11), o BB Seguridade deve apresentar crescimento de de 31% na comparação anual para 1,145 bilhão de reais. Já a perspectiva para a Porto Seguro é de queda de 26% do lucro líquido para 345 milhões de reais.

Agenda do dia

A principal divulgação do dia ficará com o boletim Focus, às 8h25, com a atualização das estimativas macroeconômicas do mercado. Na edição da última semana, economistas elevaram o IPCA esperado para este ano para 5,38%, e o para 2023, para 3,50%. As expectativas para o PIB de 2023 caíram de 1,69% para 1,55%.

Dados do IGP-DI, da FGV, e da produção de veículos, divulgados pela Anfavea, também estão no radar de investidores.

GOL

O número de decolagens de voos da GOL (GOLL4) teve crescimento anual de 29,3% em janeiro, para 19.868. A demanda aumentou 25,2% sendo 21,5% na frente doméstica. Na parte de viagens internacionais, a demanda saiu de zero em janeiro de 2021 para cerca de 100.000 no mês passado, com taxa de ocupação de 77,4%.

Petrobras

A Petrobras (PETR3/PETR4) finalizou a venda do Polo Alagoas para a Origem Energia mediante o pagamento de 240 milhões de dólares. Considerando os 60 milhões de dólares que já haviam sido pagos, a venda totalizou 300 milhões de dólares para a Petrobras. O Polo Alagoas engloba seis concessões de produção terrestres e uma em águas rasas, no campo da Paru.

A venda, segundo a Petrobras, está em linha com a estratégia de focar em produção em águas profundas e ultraprofundas, “onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, produzindo óleo de melhor qualidade e com menor emissão de gases de efeito estufa”.