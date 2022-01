Focus, plano da Sabesp, Alpargatas, Tesla e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais iniciaram 2022 em tom positivo, após a pausa para o Ano Novo, que ainda se estende em alguns mercados, como os de Londres, Xangai e Sydney, que se mantêm fechados nesta segunda-feira, 3.

Na Europa, mesmo sem os ingleses, os principais índices de apresentam um sólido movimento de alta, com o DAX (Alemanha), CAC 40 (França) e o FTSE MIB (Itália) subindo cerca de 1% pela manhã. Nos Estados Unidos, onde as negociações no mercado à vista começam às 11h30, o clima de apetite por risco se reflete nos índices futuros, com destaque para a alta de 0,75% do Nasdaq.

Sem grandes eventos na agenda econômica do dia, economistas repercutem os dados do índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) da divulgados nesta manhã Europa. O indicador, que mede o nível mensal da atividade industrial para o mês de dezembro, ficou acima dos 50 pontos, que divide a expansão da contração, nas principais economias do continente. Na Alemanha, o PMI industrial saiu em 57,4 (ante expectativa de 57,9 pontos) e na França, em 55,6 (contra 54,9 pontos esperados). Na Zona do Euro, o número ficou em linha com as estimativas, em 58 pontos.

Por aqui, a principal atenção será quanto ao boletim Focus, que será divulgado ainda pela manhã. O compilado de estimativas do mercado colhidas pelo Banco Central será o último referente ao ano de 2021.

Além de dados econômicos, segue como pano de fundo o avanço do número de casos de coronavírus em países do hemisfério Norte, onde a variante Ômicron já se mostra dominante.

Tesla

No radar de investidores estrangeiros também está atualização de vendas da Tesla (TSLA34), que disse ter entregue 308.600 veículos no quarto trimestre, estabelecendo um novo recorde para a companhia. No pré-mercado americano, as ações da empresa de Elon Musk sobem mais de 6%.

Alpargatas

Entre as notícias que agitam que o mercado brasileiro neste início de ano está a confirmação da venda da participação da Alpargatas (ALPA4) na Osklem para a DASS, responsável pelas marcas Fila e Umbro no Brasil.

Já aventadas em novembro, as negociações tiveram um desfecho na última semana, com a divulgação de um fato relevante pela Alpargatas informando um acordo de 400 milhões de reais pela fatia de 60% da Alpargatas na Osklem. O valor, segundo o documento, representa um múltiplo de EV/Ebitda de 16,4x. A operação ainda depende do sinal verde do Conselho Administrativa de Defesa Econômica, o Cade.

Sabesp

Com planos para sua privatização no governo do Estado de São Paulo, a Sabesp (SBSP3) anunciou que pretende 23,8 bilhões de reais nos próximos cinco anos, sendo 4,694 bilhões de reais em 2022. O montante, segundo o estabelecido pelo Conselho de Administração da Sabesp, será distribuído entre as áreas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto.