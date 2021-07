Follow-on da Magalu, Covaxin desiste da Precisa e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Magazine Luiza precifica follow-on a R$22,75 por ação

Os recursos serão destinados para expansão da logística, incluindo automação e novos centros de distribuição e cross dockings, informou a companhia via fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Fabricante da Covaxin anuncia extinção de acordo com Precisa Medicamentos

As negociações para compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde tornaram-se alvo da CPI da Covid no Senado por suspeitas de irregularidades

Intel eleva previsão de receita para o ano

A receita anual estimada está em 73,5 bilhões de dólares, ante previsão anterior de 72,5 bilhões

Tremores em Marte revelam anatomia do interior do planeta vermelho

As informações sísmicas foram coletadas pela sonda InSight da Nasa, e revelaram as primeiras estimativas sobre o grande núcleo de metal líquido do planeta, com detalhes da crosta e manto

Não é só Spotify ou Netflix: BTG+ aposta em plano família para clientes

Banco digital lança pacote com direito a serviços como gestão de funcionários domésticos e tags de estacionamento para até três pessoas com desconto em relação ao que seria pago individualmente

Intervalo maior entre doses da Pfizer aumenta níveis de anticorpos

O novo protocolo pode ajudar a traçar estratégias de vacinação contra a variante Delta

Argentina ameaça cancelar contrato da Sputnik por atrasos

A Argentina fechou um acordo com a Rússia de cerca de 30 milhões de doses da Sputnik V, mas, até agora, chegaram à Argentina 9,37 milhões da primeira dose

Petrobras tem queda em produção de petróleo no 2º tri

No primeiro trimestre deste ano, a produção de petróleo da empresa já havia recuado na comparação anual, devido a vendas de ativos e declínio natural de campos maduros

Museu do Prado renova coleção para destacar mulheres artistas

Após aquisições recentes de pinturas e miniaturas, o museu agora conta com os trabalhos de 13 pintoras, de um total de 130 artistas

Como estão as das techs brasileiras que fizeram IPO em Nova York?

Da PagSeguro em 2018 à Zenvia nesta semana, 11 empresas abriram o capital na NYSE ou na Nasdaq; quem investiu teve retorno até aqui?

Artista chinês constrói "árvore" de ferro em protesto contra desmatamento

Ai Weiwei apresentou uma árvore tropical de 32 metros de altura inspirada no desmatamento da mata atlântica brasileira

Hypera, minério de ferro, PMIs, IPCA e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais avançam com dados econômicos acima do esperado e balanços corporativos no radar

JSL lança programa de treinamento para mulheres caminhoneiras

As mulheres representam apenas 0,5% do total de caminhoneiros na estrada e a JSL busca incentivar uma mudança ao treiná-las em no Programa Mulheres na Direção, que está com inscrições abertas

Para atleta surdo e transgênero, Tóquio 2020 traz esperança de mudança

Sato, que não participa dos Jogos de Tóquio, questionou sua identidade de gênero pela primeira vez aos 13 anos e gradualmente passou a se identificar como homem na adolescência

Vivo lança projeto 4% em busca de visibilidade às mulheres no esporte

Vivo aproveita as Olimpíadas para lançar projeto e mostrar como as mulheres são invisibilizadas nos grandes eventos esportivos

Política e mundo

Quem é o banqueiro premiado na abertura das Olimpíadas

Conhecido como "pai do empreendedorismo social", o banqueiro Muhammad Yunus foi premiado na cerimônia de abertura das Olimpíadas em Tóquio

Jogadoras da Noruega são multadas por não aceitar uniforme biquíni

Em vez do uniforme de biquíni estabelecido pela federação, as atletas do handebol optaram por shorts em um jogo no fim de semana. Multa pelo caso gerou críticas nas redes sociais

Enquanto você desligou…

Afinal, vai ter greve dos caminhoneiros no domingo?

Entidades do setor dizem que adesões não decolaram, mas, para líderes da paralisação de 2018, movimento está de pé; dirigente com força política deve anunciar nesta sexta sua posição sobre a greve

Netflix aumenta preços das assinaturas no Brasil; veja novos valores

O aumento vale para novas assinaturas e para quem já é assinante. O último reajuste nos preços das assinaturas aconteceu em março de 2019

Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de julho, que libera os dados da produção industrial no mês, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

"Você não escolhe as suas paixões. Suas paixões escolhem você" – Jeff Bezos

Abertura de mercado

