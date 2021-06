Ford lança serviço de carros por assinatura

A Ford lançou nesta quinta-feira, 24, o Ford Go, seu serviço de assinatura de carros. O serviço é destinado a consumidores que querem andar de carro novo todo ano pagando uma mensalidade fixa, na qual já está embutido custos com IPVA, manutenção, seguro, documentação e negociação do usado.

O serviço oferece todas as versões da Ranger (XLS, XLT, Limited, Storm e a nova Black), além do Territory (SEL e Titanium), com mensalidades a partir de 3.700 reais e de franquia mensal de 2.000 e 3.000 quilômetros na assinatura de um ano.

Depois de um piloto realizado no ano passado em Brasília, Goiânia e Porto Alegre, o Ford Go agora passa a atender cerca de 200 cidades de todas as regiões do país.

A montadora cita como diferencial do serviço seu processo digital. Desde a contratação até o dia a dia do uso do veículo no período da assinatura pode ser feito pelo site. Mas, se preferir, o cliente também pode solicitar a ajuda de um vendedor ou ir a uma concessionária.

Todos os veículos são conectados com o sistema FordPass. Caso o consumidor queira, o veículo já vem com o adesivo de pedágio e estacionamento da Veloe sem custo adicional. Outra vantagem oferecida é a disponibilidade de carro reserva.