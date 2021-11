Fórum GRI discute tendências de fundos imobiliários para 2022

Com o cenário de incertezas no ano eleitoral de 2022, é hora de aproveitar o juro em alta para em de papel, de CRIs? Ou a redução dos casos de covid e a consequente volta do trabalho presencial e retomada do consumo representam o momento ideal para a volta do investidor aos fundos de lajes corporativas e de shoppings?

Essas e outras questões serão respondidas nesta quinta-feira, dia 11, por alguns dos maiores especialistas do mercado na quarta edição do Fórum GRI de Fundos Imobiliários, em São Paulo. O evento é promovido pelo GRI Club Brazil e terá a cobertura da EXAME Invest como parceira oficial de mídia, com a publicação de conteúdo em vídeo e texto ao longo do dia.

Confira a programação:

9h às 10h - O ciclo futuro de investimentos e o impacto nos Fundos Imobiliários

Com Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual (keynote speaker), e Fernando Crestana, sócio do BTG Pactual (moderador).

10h30 às 11h30 - Fundos corporativos: expectativa de retomada positiva com o retorno aos escritórios?

Com Adriano Sartori, vice-presidente da CBRE (moderador), Augusto Martins, head de Real Estate do Credit Suisse, Leandro Bousquet Viana, sócio e head de Real Estate da Vinci Partners, e Martin Jaco, CEO da BR Properties.

11h30 às 12h30 - Fundos de logística: Desenvolvimento ou ainda há tesouros escondidos para aquisição?

Com Fernando Terra, diretor Latam, Industrial & Logística da CBRE (moderador), Bruno Margato, diretor do Credit Suisse, Dani Ajbeszyc, CFO da GLP, Felipe Gaiad, diretor de Investimentos da HSI, e Ilan Nigri, sócio e diretor de Real Estate da Vinci Partners.

14h às 14h30 - O que pensa o investidor e como obter bons resultados nesse momento?

Com Guilherme Werner, sócio da Brain.

14h30 às 15h - Fundos ESG: Popularidade em alta, mas o que há de concreto no Brasil?

Com Guilherme Teixeira, head de ESG Advisory FIs and Alternative Investments na Sitawi, Leonardo Reisman, diretor de Negócios e Inovação na BIOTIC, e Vitor Bidetti, CEO na Integral Brei.

15h às 16h - Fundos de : Protagonistas como uma alternativa menos volátil?

Com Frederico Porto, sócio de REC & External Advisor do Grupo REC (moderador), Brunno Bagnariolli, sócio & head de Real Estate da Mauá Capital, Camila Almeida, sócia-diretora da Habitat Capital Partners, Evandro Santos, sócio da XP Inc., e Flavio Cagno, sócio e gestor de Fundos de CRI da Kinea Investimentos.

16h30 às 17h30 - Fundos de Residencial para Renda: Há futuro além do high end?

Arthur Vieira de Moraes, apresentador, consultor financeiro e professor da EXAME Invest (moderador), Alexandre de Oliveira, sócio e portfolio manager da Rio Bravo Investimentos, Daniel Eskinazi, CFO da JFL Realty, Marcus Doria, portfolio manager da RB Capital, e Rafael Steinbruch, sócio-fundador da Yuca.

17h30 às 18h - Visão dos investidores: Em quais segmentos estão as melhores oportunidades?

Com Thiago Otuki, economista do Clube FII (moderador), André Luis Ferreira da Silva Bacci, investidor, Arthur Vieira de Moraes, apresentador, consultor financeiro e professor da EXAME Invest, e Rodrigo Cardoso de Castro, CEO e sócio-fundador do Clube FII.

