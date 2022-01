Franklin Templeton vê Brasil "muito barato" após avalanche de resgates

A recuperação recente que transformou a brasileira em um dos mercados acionários globais com melhor performance no começo deste ano ainda não terminou, de acordo com a gestora Franklin Templeton.

“Vejo um potencial de recuperação gigantesco”, disse Frederico Sampaio, que administra cerca de R$ 3,5 bilhões do escritório da empresa em São Paulo. “Os preços ainda estão desajustados por conta dessa avalanche de resgates,” com os investidores sacando dinheiro dos fundos locais focados em , forçando gestores a reduzir ou zerar posições, disse ele, em entrevista. “O Brasil continua muito barato.”

Os fundos de ação locais registraram resgate líquido de R$ 6,5 bilhões neste mês até 21 de janeiro, após uma saída de R$ 3,4 bilhões em dezembro, segundo a Anbima. A pressão vendedora por parte dos institucionais domésticos se somou a perspectivas de crescimento mais fraco, juros mais altos e incerteza eleitoral, levando os valuations ao menor nível em uma década.

Mas enquanto os locais ficam de lado, os investidores estrangeiros têm mapeado oportunidades no Brasil à medida que se afastam de ações de alto crescimento e apostam em nomes de valor. Eles colocaram cerca de R$ 23 bilhões em ações na B3 nas últimas semanas, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Sampaio tem favorecido nomes no setor de commodities, como Suzano (SUZB3), Petrobras (PETR3/PETR4) e Vale (VALE3), empresas de saúde como Hapvida (HAPV3) e ações ligadas ao tema de tecnologia, incluindo Locaweb (LWSA3) e Magazine Luiza (MGLU3).

Apesar dos múltiplos baratos, a lista de riscos é grande. Mark Mobius, investidor veterano de países emergentes, disse que o cenário para o Brasil é “um pouco nublado” em meio a uma alta de juros global e a um ambiente político incerto. Recentemente, o Fundo Monetário Internacional revisou suas projeções para o crescimento da economia brasileira, prevendo expansão de apenas 0,3% em 2022.

Para que os ganhos sejam sustentados no médio prazo, muito dependerá de como será a trajetória fiscal do Brasil após as eleições de outubro, segundo Sampaio. No curto prazo, porém, há espaço para uma “recuperação tática” continuar, disse Sampaio. “Mesmo que o cenário macro pareça medíocre, o que aconteceu com os preços das ações foi desproporcional.”