Frio em SP: como doar agasalhos e itens de inverno para moradores de rua

Ano após ano as cidades enfrentam climas cada vez mais extremos e o novo exemplo disso está na chegada da atual frente fria histórica que derruba as temperaturas no Sul e Sudeste do país. Em São Paulo, a previsão para hoje é de que a temperatura mínima fique em torno de 4 ºC. Já o interior do estado pode registrar temperaturas próximas de zero na sexta-feira. Já no Sul, a neve deve ser realidade nos próximos dias.

Em meio a concordâncias e discordâncias sobre a preferência por um clima mais gelado, há uma verdade em comum: mais uma vez, grupos sociais mais vulneráveis, como os moradores de rua, devem ser os mais afetados com as novas geadas e temperaturas baixas.

Em São Paulo, uma força-tarefa da prefeitura e do governo do estado pretende acolher moradores de rua e evitar mortes causadas pelas baixas temperaturas. Para isso, serão montadas tendas em pontos estratégicos da capital para distribuição de sopas, cobertores, agasalhos e kits de higiene a moradores de rua. Para facilitar esse e outros projetos, diversas ONGs atuam na linha de frente no recebimento e doações de recursos, objetos, roupas e cobertores para pessoas em situação de rua. Conheça algumas delas: