Fundações Ikea e Rockefeller doarão US$ 1 bi para apoiar energia renovável

A China vem investindo massivamente na geração de energia nas nações em desenvolvimento há mais de uma década. Somente em 2019 e 2020, a China injetou mais de 20 bilhões de dólares em projetos de energia em países em desenvolvimento, de acordo com informações coletadas pelo American Enterprise Institute, uma think tank com sede em Washington. Isso incluiu projetos de carvão, bem como projetos renováveis em energia solar, hídrica e nuclear.

“Precisamos ser honestos e reconhecer que a abordagem atual não está proporcionando o impacto de que o mundo precisa no tempo que temos”, disse Per Heggenes, diretor executivo da Fundação Ikea. “Isso é tudo uma questão de aceleração.”

Se as nações ricas quiserem cumprir sua promessa de 100 bilhões de dólares, provavelmente será por meio de uma combinação de financiamento público e financiamento privado, disse Jennifer Layke, diretora global de energia do Instituto de Recursos Mundiais, uma organização sem fins lucrativos que não faz parte do acordo. “Alguns dos desafios persistentes para fazer os mercados mudarem e fazer com que os investimentos fluam para o mundo em desenvolvimento continuam sendo problemas realmente complicados”, disse.

Layke também disse que a filantropia pode desempenhar um papel importante em desanuviar o mercado, fornecendo capital inicial para modelos de projetos que demonstrem viabilidade — exatamente o que a parceria Rockefeller e Ikea foi projetada para fazer.

Os parceiros afirmam ter uma lista de projetos em fase avançada na Índia, África e América Latina. Rockefeller já assinou compromissos de desenvolvimento com a International Finance Corporation, braço do setor privado do Grupo Banco Mundial, e a US International Development Finance Corporation, o banco de desenvolvimento da América.

