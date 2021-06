Fundador da Netshoes lança startup que digitaliza o conserto do carro

"Aonde vou levar o meu carro? A oficina é confiável? Qual o problema do carro? Quanto vai custar o conserto?" Essas são algumas perguntas que muitos brasileiros que possuem automóvel já se fizeram ou se fazem quando aparece algum problema ou é momento de fazer uma revisão. Trata-se de um universo considerável: uma frota de 67 milhões de veículos (incluindo picapes), segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

É um mercado endereçável estimado em 100 bilhões de reais, a depender das variáveis para os cálculos.

Atento a essas dores e às oportunidades, o empreendedor Marcio Kumruian, fundador e ex-CEO da Netshoes, lança nesta semana a sua nova startup, a Tunne. É um marketplace de serviços automotivos que nasce já com mais de 200 oficinas credenciadas na Grande São Paulo, maior mercado automotivo do país, e 200 fornecedores parceiros.

"No mercado automotivo, as vendas de carros começam a ficar digitalizadas, mas isso não havia chegado aos serviços. A Tunne vem para preencher essa lacuna", afirmou Marcio Kumruian à EXAME Invest. "Queremos descomplicar esse ecossistema que envolve oficinas, distribuidores, indústria e, claro, o consumidor."

"Vamos oferecer em tempo real e com transparência, com base no carro e no endereço do cliente, as informações sobre quais são os melhores prestadores de serviços, pensando em qualidade, confiança e ", afirma o empreendedor.

De posse das informações, o proprietário do carro poderá escolher a oficina e realizar o agendamento da visita para levar o veículo e o pagamento de forma online, como já acontece com muitos serviços que migraram ao mundo digital há mais tempo. Em alguns casos, haverá a opção da retirada do automóvel na casa do cliente.

Na primeira fase de operação, estão disponíveis também serviços de estética do carro, como higienização, polimento e lavagem e a instalação de acessórios como películas, alarmes e sensores de estacionamento.

As oficinas concordaram em fornecer previamente de maneira online as informações que no mundo físico são tratadas como uma espécie de "caixa-preta" do segmento automotivo: o preço e o tempo de execução de serviços como a troca do óleo e do filtro do motor, alinhamento e balanceamento de rodas e pneus, entre outros.

Como contrapartida, conseguem digitalizar os seus serviços e ganham o acesso a um mercado endereçável de proprietários de cerca de 10 milhões de veículos apenas na Grande São Paulo. A Tunne vai cuidar também do gerenciamento das contas pelos serviços prestados, fazendo o repasse para as oficinas.

A nova startup começa a atender um mercado estimado em 410 mil oficinas no país, das quais cerca de 350 mil são independentes, e o restante, autorizadas e credenciadas, segundo estudos feitos pela Tunne. O principal alvo do lado da oferta são as oficinas independentes, mas serão aceitas também autorizadas e credenciadas.

Todas as oficinas credenciadas, segundo Kumruian, passam por visitas de uma equipe especializada em fazer a inspeção e uma espécie de onboarding para os funcionários, para reduzir os riscos de problemas com a execução dos serviços. Na base atual, são em sua maioria oficinas que possuem alguma autorização da indústria.