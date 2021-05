Fundador da Whole Foods quer investir em carne cultivada

Um proeminente produtor de carne cultivada está renomeando a si mesmo e anunciando seus primeiros planos comerciais — e garantiu o investimento do Whole Foods Market e de seu fundador, John Mackey.

Os movimentos da Upside Foods, anteriormente conhecida como Memphis Meats, mostra que a indústria está pronta para vender seus produtos ao público quando houver aprovação regulatória dos Estados Unidos. Embora não esteja claro quando ou se os produtos receberão luz verde, o CEO da Upside, Uma Valeti, diz que sua empresa está preparada para agir rapidamente. O frango será o primeiro produto a ser oferecido.

“Estamos procurando a data mais próxima possível e estaremos prontos”, disse Valeti.

As empresas de agricultura celular, que produzem proteínas cultivando carne a partir de células em vez de abater animais vivos, devem obter a aprovação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e da Food and Drug Administration antes de poderem oferecer seus produtos ao público. Não há um cronograma público para isso, mas executivos do setor expressaram otimismo. Atualmente, as empresas aguardam estimativa sobre os padrões de rotulagem, o que seria um passo importante para as vendas no varejo.

“Estamos prontos para o negócio e queremos colocar os produtos na frente do consumidor”, disse Valeti.

"Danos tremendos"

Mackey, que investiu cerca de 500.000 dólares de seu dinheiro na Upside, disse que a carne cultivada tem um papel importante a desempenhar, à medida que os consumidores começam a procurar mais alternativas para a carne animal.

“Isso poderia mudar o mundo de uma maneira muito boa por causa do terrível sofrimento pelo qual os animais passam, o tremendo dano que a agricultura industrial tem causado ao meio ambiente”, disse Mackey em entrevista.

A Whole Foods, que também investiu uma quantia não revelada na Upside, seria um importante parceiro de varejo. Mackey disse que nenhuma decisão foi tomada sobre os produtos da Upside.

Embora a Upside não anuncie o que exatamente planeja oferecer, a empresa já fez produtos como filés de frango no passado. Também tem capacidade para fazer outros produtos de origem animal, incluindo pato, carne bovina e frutos do mar, mas está começando com o frango por sua versatilidade e amplo apelo.

No início de 2020, a Upside arrecadou 161 milhões de dólares em novos financiamentos. Essa rodada acabou crescendo para 186 milhões e incluiu os investimentos da Whole Foods e Mackey. SoftBank Group Corp. e Cargill Inc. também participaram.

Também no ano passado, a Eat Just Inc., que fabrica substitutos de ovo à base de plantas, começou a vender frango cultivado em células em um restaurante em Singapura. Existem agora mais de 70 empresas de carne celular em todo o mundo cultivando carnes que variam de frango a foie gras e canguru. A carne cultivada pode representar até 35% do mercado global de carne de 1,8 trilhão de dólares até 2040, de acordo com uma estimativa da Kearney.