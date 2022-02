Fundo aposta em ações da Samsung com crise de chips no radar

A queda nos preços dos chips está chegando ao fim, com a expectativa de melhora na demanda, o que deve beneficiar os produtores Samsung e SK Hynix, de acordo com um dos maiores gestores de recursos da Coreia.

Há sinais de demanda melhor do que o esperado por computadores pessoais e servidores, disse Jung Sang Jin, chefe de fundos de da Korea Investment Management.

A gestora, que tem cerca de US$ 9 bilhões em fundos de ações ativos, está overweight em ambas as fabricantes de chips e aumentou suas participações em dois a três pontos percentuais durante a onda de venda do verão passado, contou ele.

“Esperamos que a indústria de chips de memória se recupere no segundo trimestre”, disse Jung em entrevista. “Pode haver altos e baixos nos ciclos do chip de memória, mas, a , a próxima onda de revolução da digitalização e da nuvem não pode ser interrompida.”

Os fabricantes de chips estiveram em uma montanha-russa no ano passado com os preços subindo e, depois, mergulhando, enquanto a pandemia afetou as cadeias de suprimentos e espremeu a produção.

Embora a Samsung e a Hynix tenham registrado vendas e lucros recordes, ambas também foram afetadas pela turbulência no setor de tecnologia, provocada pelas apostas no aumento das taxas de juros nos EUA.

Junto com a Micron Technology, Samsung e Hynix estão entre os três maiores fornecedores mundiais dos dispositivos que alimentam tudo, de computadores a automóveis. A volatilidade das ações da Samsung tem sido particularmente preocupante: elas caíram 24% em outubro em relação ao pico de janeiro, antes de recuperar 17% no Natal, apenas para cair outros 11% no final do mês passado. Os papéis acumulam 11% de queda no período de um ano. A Hynix passou por um padrão de negociação semelhante.

Mas, até agora neste ano, os dois fabricantes de chips coreanos tiveram quedas menos severas do que seus pares globais, provavelmente uma indicação de que suas avaliações de preços baratas estejam limitando as vendas.