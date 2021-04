Fundo de bitcoin: entenda as vantagens e como investir

Com a proposta de democratizar o acesso a um mercado com grande potencial de valorização, o BTG Pactual (BPAC11) lançou no começo de abril o primeiro fundo de bitcoin de um banco de investimentos do país. Mas, afinal, quais são as vantagens desse ativo?

Valor mínimo acessível

A primeira delas é que o fundo representa uma forma mais acessível, segura e prática de na criptomoeda digital, que, segundo especialistas, tem grande potencial de valorização. O BTG Pactual Bitcoin 20 Fundo de Investimento Multimercado está disponível para todos os clientes na plataforma do banco e por um valor mínimo de apenas 1 real.

Gestão especializada

Existem três formas de investir em bitcoin no Brasil hoje. A mais conhecida é diretamente por meio de corretoras de , as chamadas exchanges. Mas é preciso ter certeza de que a empresa é regulada pelas autoridades financeiras. A segunda é a conhecida como peer to peer, em que uma pessoa transfere bitcoins diretamente para outra e recebe seu pagamento.

A terceira é por meio de um fundo de investimento especializado. Funciona como em fundos multimercado ou de , em que uma das grandes vantagens é ter um gestor experiente que fica responsável por tomar as decisões de alocação por você.

São cobradas taxas de administração e, em alguns casos, de performance, de acordo com a valorização do fundo ao longo do tempo. O fundo do BTG é isento de e cobra 0,50% ao ano de administração. Já a liquidez é D+3 (três dias úteis após a solicitação).

Redução de riscos

O bitcoin é descorrelacionado de outros mercados. Por isso, ao investir em bitcoin, é possível mitigar o risco geral de sua carteira ao mesmo tempo que potencializa o retorno.

Ainda pode proteger a carteira contra a desvalorização de ativos cujos preços variam de acordo com o humor dos investidores ou políticas macroeconômicas mal dimensionadas. Diante do cenário econômico e político do Brasil cheio de incertezas, por exemplo, alocar parte do patrimônio em um fundo de bitcoin pode ser uma decisão estratégica.

O BTG Pactual Bitcoin 20 FIM é composto de 20% de bitcoin e 80% de . O percentual investido em bitcoin segue uma regra da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A autarquia que regula o mercado permite o investimento integral em criptomoedas apenas para fundos destinados a pessoas físicas ou jurídicas com mais de 1 milhão de reais investidos. Ou para investidores profissionais, com mais de 10 milhões de reais aplicados.

Apesar de a posição ficar diluída, é uma ótima via de acesso ao bitcoin. Afinal, o investidor pode expor seu patrimônio à valorização potencial desse mercado sem ter de se preocupar com o melhor momento de compra ou venda, e até mesmo com a custódia dos ativos.