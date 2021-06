Fundo ESG da gestora Fama reduz aporte mínimo para R$ 1 mil 

A gestora Fama Investimentos anunciou nesta quarta-feira, 16, que reduziu o valor da aplicação mínima em seu fundo ESG, o FAMA FIC FIA. Desta maneira, o valor mínimo passou de 5 mil reais para 1 mil reais.

O fundo FAMA FIC FIA é composto por entre 15 e 18 de empresas brasileiras escolhidas conforme os critérios da gestora, incluindo alinhamento com questões ESG.

A do fundo é de 2% ao ano e há ainda uma de 20% sobre o que exceder o . O fundo da FAMA apresentou um retorno anualizado de 21% ao ano desde o início, comparado com 14% ao ano do índice Bovespa.

Segundo Fabio Alperowitch, cofundador e chefe de gestão, a redução do aporte mínimo visa atrair e viabilizar o acesso aos investidores da geração. Atualmente, cerca de 80% dos investidores da FAMA são institucionais e estrangeiros.

“Esse novo valor abre as portas para que mais pessoas possam em um fundo que segue critérios rígidos na questão de ética empresarial e sustentabilidade. Contudo, a inclusão financeira deve ser feita com responsabilidade, e a democratização de acesso não pode estar desacompanhada de educação - por conta do ativismo em redes sociais e posicionamentos públicos consolidados, entendemos que o momento já era adequado para promover esta democratização de forma responsável”, afirma.