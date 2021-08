Fundo imobiliário Bresco Logística projeta dobrar de tamanho em 3 anos

Em quase dois anos desde a sua listagem na de valores, o fundo imobiliário Bresco Logística (BRCO11) passou por altos e baixos, especialmente por causa da pandemia. Mas, no geral, os resultados são positivos. Entre os fundos do segmento, apenas o BRCO11 e um concorrente tiveram performance melhor do que a do índice de (Ifix) no período, que registrou queda de 4,70%.

É o que afirma o sócio e CFO da Bresco, Rafael Fonseca, em entrevista ao especialista em fundos imobiliários e professor da EXAME Academy, Arthur Vieira de Moraes. A conversa aconteceu no programa FIIs em EXAME, que é exibido às sexta-feiras, às 15h, no canal da EXAME Invest no YouTube -- veja o vídeo abaixo.

Apesar da boa performance, atualmente a cota do Bresco Logística está abaixo do valor patrimonial, o que o gestor considera como algo "fora da curva" e pode representar uma oportunidade de entrada para investidores.

O fundo tem locatários importantes entre seus clientes, como Magazine Luíza e a Heineken. Fazem parte da sua carteira 11 empreendimentos, espalhados por seis estados. Deles, 70% se enquadram no conceito de last mile, próximos do público consumidor, enquanto 50% estão localizados na cidade de São Paulo. A estratégia vem dando certo, e o fundo estima que nos próximos três anos consiga obter galpões last mile suficientes para dobrar o tamanho do fundo. Hoje, o Bresco Logística tem patrimônio de R$ 1,6 bilhão. "Vamos buscar a mesma qualidade que temos hoje."

Apesar de serem constantemente assediados por outras empresas quando se trata dos projetos dentro da cidade, a Bresco acredita no potencial do mercado logístico na cidade. "É uma mudança que vai durar muito tempo. Há um novo perfil de consumo e de utlização do e-commerce que demanda mais áreas de armazenagem na cidade, tendência que já observamos mais forte no exterior. O consumidor está mais exigente: quer receber mais rápido, e um frete mais barato".

Hoje o fundo tem 30% de sua base composta por grupo diversos de investidores que aplicavam no fundo antes do IPO. Ja investidores institucionais, que entraram a partir do IPO, correspondem a 25%. O restante da base é pulverizada em pequenos investidores. Desde o IPO o fundo saltou de 7 mil para 40 mil cotistas. "Nosso último follow on, que teve foco no varejo, foi bem sucedido na estratégia de aumentar a nossa base".

O Bresco Logística vem conseguindo diminuir e estabilizar a vacância de seus galpões, que caiu de 5% para 4,3%. Além de indenizações remunerarem ativos que ficaram vagos por quebra de contrato, bem como contratos de aluguel de curto prazo, outros ativos estão sendo ocupados por empresas do e-commerce, como a B2W, o que mostra a força do segmento na pandemia. "Nos próximos meses e no ano que vem certamente vamos ter uma recuperação de preços na maioria dos mercados".