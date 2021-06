Fundo Verde, que já rendeu 19.000%, reabre para investimentos

Foi aberta uma nova janela de captação do Fundo Verde, gerido pelo renomado Luis Stuhlberger. A aplicação está disponível no Banco Inter, para todos os clientes, sem restrição, até que se atinja o montante da captação disponível.

Para quem já é investidor do fundo, o aporte é de a partir de R$ 10 mil. Para novos cotistas, R$ 50 mil.

Criado em 1997, o fundo multimercado Verde já rendeu mais de 19.000%. No mesmo período, o rendeu 2.246%. No acumulado de 2021 as do fundo valorizaram 3,74%, contra 0,96% do CDI.

A última janela de captação do Verde havia sido aberta em fevereiro deste ano, quando esteve disponível em diversas plataformas, entre elas a do BTG Pactual.

A expectativa, segundo fontes próximas ao banco, é de que a janela de captação da gestora seja encerrada até o meio da semana que vem.

De acordo com Juliana Machado, especialista em fundos do BTG Digital, pequenas reaberturas de grandes fundos são comuns e usadas basicamente para controlar o passivo do produto.

O gestor considera os saques que foram feitos desde a última reabertura e pode decidir reabrir novamente o fundo com o intuito de pegar dinheiro novo.

