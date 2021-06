Fundos imobiliários: a estratégia do maior fundo de tijolo do mercado

Com mais de 10 anos de existência, o KNRI11, fundo de tijolo da Kinea, é um dos preferidos entre os investidores e o maior do mercado. A sua carteira de ativos está concentrada em prédios corporativos localizados na região Sudeste do país e galpões logísticos. O objetivo do fundo é pagar uma renda mensal aos cotistas, gerada pela locação dos imóveis que fazem parte da carteira.

No mês passado, o KNRI11 concluiu três novas locações na carteira de inquilinos que resultaram em uma redução de 0,51 p.p. na vacância financeira do portfólio. No ano, o fundo acumula queda de 17%.

Nesta sexta-feira, 25, Arthur Vieira de Moraes, especialista em fundos imobiliários, recebeu no programa FIIs em EXAME, Carlos Martins, sócio da Kinea. O gestor comentou sobre a estratégia adotada pelo fundo, o cenário de aumento de juros no país, além da não cobrança de .

O professor Vieira de Moraes destacou o histórico de rendimento ininterrupto do fundo. "São mais de 10 anos de história sem nunca falhar. E no instrumento de renda varíavel, um intervalo que chegou a 34 meses, com o mesmo rendimento. A renda é variável só que o fundo manteve o rendimento igual. É impressionante. E neste período tivemos como presidente Lula, Dilma Temer, impeachment, Bolsonaro. São 10 anos de Brasil."

Martins comentou que o fundo criado pensando em como uma alternativa para que o investidor pudesse sacar o dinheiro no banco e investisse em ativo direto. "Tínhamos a preocupação em preservar o capital do investidor. Ao longo do tempo, percebemos que os investidores compravam nosso produto, justamente, para ter renda mensal." Veja o programa completo abaixo: