Fundos Imobiliários: conheça a estratégia da Quasar

em agro, infra e imobiliário. Esta é a estratégia adotada pela gestora Quasar. No ano passado, ela lançou o primeiro fundo do país focado em investimentos em estrutura e armazenagem, o QAGR11. O fundo imobiliário Quasar Agro é focado em estruturas (imóveis) de armazenagem para a cadeia do agronegócio. São ativos-alvo empreendimentos imobiliários que tenham como finalidade a infraestrutura, armazenagem ou processamento de itens que gerem receita por meio de sua locação, de no mínimo cinco anos.

Segundo a Quasar, a ideia é investir em segmentos pouco explorados no país e com grande potencial, podendo ser um diferencial na carteira do investidor. Nesta sexta-feira, o professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em da EXAME Academy, entrevistou no programa FIIs em EXAME, as gestoras Cristina Tamaso e Sofia Caccuri.

Sofia Caccuri explicou que a tese de investimento do fundo agro da gestora é focado na importância do setor para o país e na expectativa de crescimento. Ao mesmo tempo, o Brasil tem um déficit no setor de armazenagem. A orientação da ONU é que cada país tenha armazenado 120% do que produz, para ter uma “gordura”, o que dá cerca de 80 milhões de toneladas de déficit. “O nosso fundo atua em um setor super pujante e para resolver um problema que existe no agronegócio.”

Ela acrescenta ainda que QAGR11 é um fundo de tijolo, mas ao mesmo tempo, olha o risco de crédito dos locatários. Os contratos de locação são de , em média 8,5 anos. Se o locatário quiser sair antes ele terá que pagar todo o aluguel. O fundo tem dois locatários: BRF e Belagrícola. O fundo tem 12 ativos, sendo 11 para armazenagem e um refrigerado para armazenagem de margarina. “São cerca de 606 mil toneladas de capacidade instalada dos nossos ativos. Isso é menos de 0,4% da capacidade total do Brasil. Temos muito espaço ainda.”

Além do fundo agro, as gestoras explicaram a Quasar Crédito Imobiliário (QAMI11). Trata-se de fundo de papel que direciona todos os seus recursos para investir em certificados de recebíveis imobiliários ( ). Adicionalmente, o Fundo também poderá investir em , LH, imobiliárias, de FIDC, Cotas de FII e outros ativos financeiros, tiíulos e valores mobiliários. O IPO do fundo ocorreu em abril deste ano. Assista o programa abaixo: