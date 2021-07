Fundos imobiliários continuam vantajosos, mesmo sem isenção de IR

O número de investidores em no país é de cerca de 1,5 milhão. Para muitos, o investimento acabou sendo a porta de entrada do mercado financeiro por atrair quem gosta de imóveis e com a possibilidade de receber mensalmente. Além disso, os FIIs são isentos de imposto de renda. Entretanto, a reforma tributária que tramita na Câmara dos Deputados pode acabar com a isenção.

Para o professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em FIIs, acabar com a isenção não torna o investimento menos atrativo. "A isenção do imposto de renda é a última das vantagens. A grande vantagem do fundo imobiliário, no mundo inteiro, é dar acesso a ativos de qualidade e gestão de qualidade. Além da . E ainda tem o bônus da isenção. Que um dia deve acabar”, afirmou durante o programa “FIIs em EXAME” que vai ao ar toda sexta-feira às 15h, no canal do Youtube da Exame Invest.

“Toda vez que temos uma mudança estrutural, seja em uma empresa, em um negócio ou em um país, parte das pessoas saem. É natural. O mesmo irá acontecer com os fundos imobiliários. Será uma mudança estrutural, alguns sairão, mas o mercado segue”, acrescentou.

O professor debateu o impacto da reforma tributária com o Danilo Bastos, sócio do Ticker11. Bastos lembrou que até 2004, os fundos imobiliários não eram isentos e que é normal que haja mudança. “O produto não nasceu isento, mas se tornou em 2005. Se aprovada a reforma, não significa que a tributação será definitiva. Pode ser que surja uma proposta para tributar ainda mais ou alguém que decida que deve isentar novamente. As regras do jogo mudam. Faz parte do jogo. Não tem como entrar no mercado e achar que a regra é esta e pronto. As coisas mudam”, disse Bastos.

Se o texto da proposta for aprovado, os especialistas destacaram ainda que os fundos de fundos de investimentos, os FOFs, teriam uma vantagem. Segundo o professor, atualmente, quando um FOF, compra de outro fundo ele é tributado, e com a aprovação da proposta, ele deixaria de ser “Então, há uma compensação”, explicou Vieira de Moraes.

Bastos acrescentou que se os fundos imobiliários fossem tributados desde 2011, quando criaram o Ifix, que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários, o investimento continuaria sendo atrativo. Ele fez uma simulação com o desempenho dos fundos com uma tributação de 15% nos últimos 10 anos.

"Se o fundo imobiliário fosse tributado desde quando existe o Ifix, não teria sido um investimento ruim. Fiz esta análise para acabar com a falácia de que a tributação acaba com a vantagem do fundo imobiliário. Ele continuaria com um retorno melhor do que outras classes de ativos."Assista a análise completa no programa abaixo: