Fundos Imobiliários: o que esperar em 2022?

A alta da taxa impactou o mercado de . O Ifix, principal indicador do desempenho dos FIIs no Brasil, acumula desvalorização de 7,3% este ano. E a expectativa é que a taxa de juro siga na trajetória de alta nos primeiros meses de 2022. Mas o que esperar para este mercado no próximo ano?

Arthur Vieira de Moraes, professor da EXAME Academy e especialista em fundos imobiliários, afirma que diante desse cenário há muito ativos descontados, ou seja, sendo negociados abaixo do valor, o que pode ser uma oportunidade para o investidor. “Muitos fundos imobiliários estão com bons preços. Preços que não víamos há muito tempo.”

Para debater o cenário atual e a perspectiva e estratégia para o próximo ano, Vieira de Moraes, recebeu no programa FIIs em Exame, dois analistas: Raul Grego, analista de Real Estate da Eleven Financial Research e Ricardo Figueiredo, Especialista em FIIs da Spiti.

Raul Grego acredita que os fundos imobiliários ainda sofreram uma desvalorização no início do próximo ano, mas destacou que o investidor deve focar no .“Ele tem que olhar para o período de três ou quatro anos. Ele não vai comprar um apartamento e já quer que seja alugado com um retorno muito maior. O retorno irá crescer conforme o aluguel vai sendo reajustado.”

Segundo o analista, apesar do desempenho atual do mercado de fundos imobiliários, ele acredita que o número de investidores irá crescer nos próximos anos e que novas emissões virão. “Os juros vão chegar no teto, de cerca de 12%, mas depois volta a cair e o mercado de fundos imobiliários volta a crescer. Teremos um novo crescimento forte.”

Ele acredita que as melhores oportunidades no momento estão em fundos de fundos. "Seria ideal principalmente para os novos investidores. O valor patrimonial está descontado e paga 8,5% ou 9% de dividend yield."

Ricardo Figueiredo, especialista em FIIs da Spiti, acrescentou que o investidor tenha no portfólio uma posição em fundo de como proteção para a inflação e que pode surfar a alta de juro. “As boas oportunidades estão nos fundos de tijolo. Nos fundos de fundos, a maioria se protegeu com CRI. O gestor se defendeu ali.”

Figueiredo disse ainda que é importante que o investidor focado em ser rentista seja mais aberto a ter uma cabeça de investidor independente da Selic. "Precisamos converter este celeiro de rentista, por isso defendo a teoria do portfólio. Quando o investidor estrutura que a carteira dele, por exemplo, terá 15% em fundos imobiliários, com Selic a 2%, 6% ou 12%, ele mantém os 15% da carteira. O que ele faz é mexer na carteira. Ele reorganiza as peças do tabuleiro."

Assista ao programa abaixo: