Fundos imobiliários podem te ajudar a pagar as contas do mês; entenda

Quando o assunto é finanças pessoais, muitas pessoas compartilham do mesmo sonho: alcançar a independência. Isso significa chegar em um ponto em que é possível viver apenas de renda passiva, sem depender do salário no final do mês para manter um padrão de vida confortável. E é nessa busca pela tão sonhada renda vitalícia que boa parte da população ouve falar em Imobiliários (FIIs) pela primeira vez.

Considerados a porta de entrada da pessoa física para o mercado de , os FIIs são fundos que reúnem recursos para aplicar em imóveis físicos ou em títulos atrelados ao mercado imobiliário. E vêm se popularizando no Brasil por representarem um investimento mais simples, líquido e acessível do que aqueles feitos diretamente em imóveis físicos – mas, principalmente, por distribuírem recorrentes aos seus cotistas.

“Os FIIs distribuem rendimentos todos os meses, como se fosse um aluguel. Esse rendimento é o do fundo, dividido igualmente por cada cota”, explica Arthur Moraes, especialista em fundos imobiliários e professor da EXAME Academy. “Se o investidor compra hoje, já começa a receber os rendimentos (equivalente ao aluguel) no mês seguinte. Ele não precisa fazer nada, a partir do momento que comprar cotas terá esses rendimentos creditados em sua conta”, complementa.

Justamente por isso, fundos imobiliários são encarados como uma boa alternativa para quem deseja viver de renda. Mas a verdade é que, ainda que essa seja uma estratégia possível, ela exige comprometimento do investidor (que deve ter gastos controlados e realizar aportes constantes para conseguir acumular patrimônio o suficiente para viver exclusivamente de seus rendimentos). Entenda abaixo.

Quanto preciso acumular para viver de renda com FIIs?

Antes de tudo, é preciso se perguntar quanto você precisa ou quer ter para viver. “Com um planejamento realista e disciplina não apenas é possível como é mais fácil e seguro acumular esse patrimônio com FII, se compararmos com o investimento direto em imóveis”, garante Moraes.

Para estimar quanto você precisa investir para obter os rendimentos mensais desejados, pode considerar uma rentabilidade média de 0,5% ao mês (mas lembre-se que isso é apenas uma estimativa, já que a rentabilidade dos fundos pode variar ao longo do tempo).

“A partir daí, veja quanto de patrimônio será preciso acumular para viver dessa renda. Se eu preciso de 10.000 reais por mês, terei de acumular 2.000.000 de reais em cotas de FII. Quem precisar de 50.000 reais de renda, precisará acumular 10.000.000 de reais em cotas”, exemplifica.

É verdade que, em um primeiro momento, estes números podem assustar e parecer distantes da realidade da maioria dos brasileiros. Mas é aí que mora mais uma das imobiliários: como o investidor pode comprar quantas cotas desejar, consegue e aumentar o valor dos aportes gradativamente ao longo do tempo.

Assim, com a ajuda dos chamados juros compostos, vai construindo o patrimônio necessário para, eventualmente, conseguir viver de renda.

Como os dividendos podem ajudar no dia a dia?

Enquanto esse dia não chega, os investidores também podem utilizar os dividendos pagos mensalmente pelos fundos imobiliários para arcar com despesas menores, como as contas de água e luz ou o mercado da semana. Considerando que com valores a partir de 100 reais já é possível comprar uma cota de FII, essa é uma estratégia viável.

Para ter uma ideia do quanto seria preciso investir para arcar com os custos de uma conta ou de uma refeição, por exemplo, vamos considerar o dividend yield (proporção entre o valor pago por cada cota comprada e o rendimento recebido) médio de todos os FIIs listados na até agosto deste ano. Segundo dados da plataforma de análise financeira Economatica, o indicador fechou o mês em 8,34% ao ano.

Assim, para ter uma renda extra mensal de cerca de 70 reais (o suficiente para arcar com os custos de um jantar fora de casa por mês, por exemplo) o investidor precisaria investir 10.000 reais em FIIs.

Já quem procura renda extra para ajudar com as contas mensais (como luz, água e gás) precisa estar disposto a investir um pouco mais. Usando o mesmo dividend yeld como referência, seria preciso investir 100.000 reais para receber 695 reais em sua conta todos os meses – ou 8.340 reais por ano.

