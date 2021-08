Fundos imobiliários: entenda a principal vantagem de investir em FIIs

Fundos imobiliários: entenda a principal vantagem do investimento | Exame Agora #035" width="100%" height="232" allowtransparency="true" frameborder="0" allow="encrypted-media" src="https://open.spotify.com/embed/episode/316RMnRXQToaDuAE00anw5">

Basta olhar para a quantidade de apostas realizadas na Mega-Sena semanalmente para saber: viver de renda é o sonho de milhões de brasileiros. Mas a verdade é que contar com a sorte para atingir esse objetivo não é a melhor das estratégias. Nunca foi tão importante para o brasileiro conhecer as possibilidades dos produtos oferecidos pelo mercado financeiro.

A taxa , apesar de ter entrado uma tendência de alta nas últimas reuniões do Copom, ainda está em um dos valores mais baixos da história. O indicador em baixa impacta diretamente o principal investimento do brasileiro, a caderneta de poupança, opção de 29% das pessoas que guardam dinheiro, segundo a pesquisa Raio-X do investidor, feita pela Anbima.

A boa notícia é que existe uma forma mais assertiva de acumular patrimônio para alcançar a independência financeira e, eventualmente, conseguir viver de renda: os fundos imobiliários.

Aprenda a em FIIs com o professor Arthur Vieira de Moraes. Participe do curso Construindo Renda Com FIIs

Considerados a porta de entrada para o mercado de , os fundos imobiliários se popularizaram, dentre outros motivos, por permitirem o investimento em empreendimentos de vários setores e localidades, que poucos poderiam comprar diretamente, por valores acessíveis.

A partir de 100 reais, já é possível comprar e investir em grandes escritórios, shoppings, supermercados e outros imóveis de alto padrão. O professor especialista em FIIs Arthur Vieira de Moraes explica que o acesso ao investimento em ativos de alto padrão é uma das principais vantagens da modalidade.

No episódio #035 do podcast Exame Agora, o especialista fala sobre quais são as vantagens do investimento em fundos imobiliários e como conseguir receber uma renda extra todos os meses a partir da modalidade. OUÇA AQUI.