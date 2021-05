Fundos imobiliários recomendados pelo BTG para maio

O BTG Pactual atualizou sua carteira de na segunda-feira, 3, com novas recomendações. Os estrategistas do banco recomendam a compra de BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCR11) e a venda da Capitânia Securities II FII (CPTS11).

A carteira recomendada para o mês de maio é composta de 11 ativos. Eles estão divididos entre: recebíveis (32,5%), galpões logísticos (27,5%), híbrido (25,0%) e lajes corporativas (15,0%).

O dividend yield anualizado é de 6,8%, e o dividend yield para os próximos 12 meses é de 6,8%, enquanto as dos fundos sugeridos negociam, na média, com desconto de 3% em relação a seus valores patrimoniais. Em termos de liquidez, o volume médio diário de negociação é de aproximadamente 3 milhões de reais.

Alteração na carteira

No relatório, os analistas afirmam que continuam otimistas com os fundos de recebíveis no curto e médio prazo. Isso acontece por causa da aceleração da inflação e do início do ciclo de alta da taxa , que tendem a beneficiar os papéis atrelados aos dois indexadores.

Eles explicam também que a alteração não muda a estratégia da carteira recomendada, uma vez que a troca acontece entre fundos do mesmo segmento. O objetivo é manter a exposição aos fundos de recebíveis, mas aproveitando para capturar a alta recente do CPTS11.

“O fundo é muito bem gerido pela Capitânia Investimentos, que tem realizado bons ganhos de capital com alocações táticas e distribuído um dividend yield anualizado de 11,9%”, explicam os analistas no relatório.

“Olhando para a frente, acreditamos que o fundo terá capacidade de continuar distribuindo proventos nesse patamar por alguns meses, mas potencialmente convergindo para um nível mais sustentável de , de 8% a 9% ao ano”, complementam.

Eles ressaltam também que, em termos de carrego, o CPTS11 continua sendo uma das melhores do mercado. Mas o valor do fundo já não é mais uma barganha, o que colabora para que o momento seja oportuno para capturar o ganho e partir para um fundo com maior potencial de upside.

“Desde que colocamos o CPTS11 em nossa carteira, tivemos um retorno de 12,7%, bem acima do Ifix [indicador de fundos imobiliários], que apresentou performance de 2,4% no mesmo período. Continuamos gostando do fundo, que permanecerá em nosso radar de alocação no futuro”, afirmam os estrategistas.

Já o BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCR11) deve se beneficiar com a alta do nos próximos meses (42% de sua carteira de CRIs) e negocia com desconto de 3% em relação a seu valor patrimonial. “Acreditamos que o fundo possui uma relação excelente de risco e retorno. Portanto, aumentamos nossa posição em BTCR11”, finalizam.