Fundos imobiliários voltaram a cair. E agora? 

A demora na retomada da atividade econômica, devido ao atraso na vacinação e o prorrogamento das medidas de isolamento social, reflexos da pandemia de coronavírus impactaram o setor imobiliário. Desta maneira, os voltaram a cair nas últimas semanas.

Para saber se a queda é preocupante ao investidor, o professor Arthur Vieira de Moraes, da EXAME Invest Pro e EXAME ACADEMY, conversou nesta sexta-feira, 16, com Rodrigo Cardoso, do Clube FII, no programa FIIs em EXAME. O programa vai ao ar toda sexta-feira, às 15 horas, no canal da EXAME no Youtube.

Cardoso explicou que apesar de alguns fundos imobiliários estarem próximos ou piores do momento inicial da pandemia, em março do ano passado, o investidor deve manter a calma. Segundo o especialista, a volatilidade pode ser uma grande aliada do investidor. Entretanto, ele deve estar focado no .

“O mercado de fundos imobiliários é o único que possibilita a compra de imóvel com descontos substanciais por conta de eventos de curto ou médio prazo, como a vacância. No mercado real é quase impossível adquirir imóveis com os mesmos descontos que encontramos no mercado de FIIs. Esta vantagem pouca gente enxerga.” Assista ao programa abaixo:

