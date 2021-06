Três fundos para transformar os gastos no cartão em investimentos

Foi-se o tempo em que as compras no cartão de crédito rendiam pontos que precisavam ser acumulados por anos para trocar por alguma vantagem – e ainda com data para expirar. Hoje é possível transformar os gastos no cartão em investimentos. E você ainda pode escolher em qual fundo deseja aplicar a cada fatura: , ESG ou bitcoin.

Essa é a proposta do Invest+, benefício oferecido aos clientes do BTG+, banco digital do BTG Pactual. Criado com a missão de ajudar o brasileiro a com mais facilidade, o programa está disponível para todas as versões dos cartões do BTG+. A cada 1 real gasto, é possível ter 0,5% de cashback com o cartão BTG+ na opção básica, 0,75% na avançada e 1% no Black.

Todos os gastos são levados em conta, tanto no cartão físico quanto no virtual. E, diferentemente de outros programas de vantagens, o valor revertido no fundo escolhido não expira. Ou seja, o cliente pode deixar o investimento por anos na plataforma que ele continuará rendendo. Ainda tem a possibilidade de escolher onde deseja aplicar a cada mês e a liberdade de resgatá-lo quando quiser.

Entenda, a seguir, os detalhes de cada fundo, que são geridos e distribuídos pelo BTG Pactual.

Renda fixa

Para quem busca investir com a segurança da renda fixa, o Invest+ oferece um fundo simples de renda fixa do BTG, pautado principalmente em títulos do . O investimento tem taxa zero e é indicado para quem tem perfil mais conservador.

A meta de rentabilidade é de 100% do (indicador que acompanha a e é o principal benchmark dos ativos de renda fixa). Ou seja, todos os aportes são realizados com o objetivo de fazer com que a rentabilidade do fundo acompanhe esse indexador.

ESG

O ETF ESGB11 é um fundo de que busca retornos por meio da compra de de um fundo de índice sustentável, o S&P/B3 Brazil ESG. Este índice tem como objetivo medir o desempenho das empresas com as melhores práticas baseadas em critérios ESG, sigla em inglês relacionada a questões ambientais, sociais e de governança.

O S&P/B3 Brazil ESG premia as empresas com melhores notas ESG, mas não exclui as ações com notas mais baixas, incentivando-as a adotar boas práticas para ganhar peso no índice ao longo do tempo. Além disso, ele é abrangente e representativo no mercado, com uma carteira inicial composta de 96 ações.

Por se tratar de um produto de , ele é indicado para investidores com perfil moderado ou arrojado, com mais apetite ao risco e disposição a enfrentar as oscilações do mercado.

Bitcoin

O BTG Pactual Bitcoin 20 FIM é um fundo multimercado que busca sua rentabilidade por meio da exposição parcial (20%) ao bitcoin. O fundo também tem 80% de renda fixa em sua composição. Deste volume, 55% é alocado em títulos do Tesouro Selic, 20% em Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e 5% em operações compromissadas.

Assim como o fundo de ESG, este também é indicado para investidores com perfil moderado ou arrojado. O ativo é isento de e tem de 0,50%.

O fundo é considerado uma boa opção para quem deseja expor o patrimônio ao mercado das sem ter de se preocupar com o melhor momento de compra ou venda ou com a custódia dos ativos.

