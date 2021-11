Abertura de mercado: qual o futuro da TIM se a controladora for comprada?

A Telecom Italia, controladora da empresa de telefonia TIM (TIMS3) no Brasil, viu suas dispararem 30% nesta segunda-feira, 22, após uma proposta de aquisição. O interessado é o fundo norte-americano KKR, que avaliou o antigo monopólio telefônico da Itália em 10,8 bilhões de euros.

Se o negócio for concretizado, é possível que a TIM Brasil seja colocada à venda, segundo o analista Luiz Temporini, do BTG Pactual digital. Existe inclusive, a possibilidade que o valuation da operação impacte o das ações no mercado brasileiro.

“A oferta está avaliando a Telecom Italia em torno de 6 vezes o múltiplo EV/Ebitda e a TIM Brasil está sendo negociada a 3,9 vezes o mesmo múltiplo. Isso implica um peço pra TIM em torno de 21,5 por ação, o que daria um potencial de alta (upside) de quase 60%”, afirmou Temporini no programa Abertura de mercado desta segunda.

As ações da TIM chegaram a disparar quase 5% nos primeiros negócios do dia e sobem 2,75% por volta das 10h40.

O analista lembra, no entanto, que o valuation da controladora não é garantia certa de ganhos para o papel brasileiro. Vale lembrar ainda que o fundo americano tem interesse apenas nas operações da Telecom Italia.

Assista ao programa Abertura de Mercado desta segunda-feira, 22 de novembro: