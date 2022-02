Galvão Bueno sabe ganhar milhões com fazendas; veja como fazer o mesmo

Isso a Globo não mostra! Se você já ouviu falar que agro é tech e pop, prepare-se para o melhor que você vai descobrir: agro também é cash. Apesar da emissora destacar a importância do setor, parece que ela esqueceu de contar o quão lucrativo ele pode ser para os investidores. Enquanto isso, grandes estrelas da casa já conquistaram milhões com o mercado agropecuário.

Há alguns anos, a apresentadora Ana Maria Braga desembolsou milhões de reais por uma fazenda de 150 alqueires em Bofete, no interior de São Paulo. Mas se você pensa que foi só pela paz do campo e tranquilidade do cenário rural está muito enganado. Ela já lucrou muito com a propriedade através de suas plantações e criação de gado.

E não é a única.

Galvão Bueno também faz parte do time agropecuário. A propriedade do jornalista, localizada em Candiota, no Rio Grande do Sul, possui 108 hectares de terra, criação de gado e cavalos de raça e ainda conta com uma plantação exclusiva de uva que abastece a própria vinícola do locutor, a Bueno Wines.

Convenhamos, com tanta gente importante investindo pesado nesse mercado, você deveria no mínimo ficar de olho, afinal de contas, esses milionários não gostam de queimar dinheiro, muito pelo contrário.

Mas o que realmente importa nessa história é o potencial desse setor. O agronegócio é hoje um dos motores da economia brasileira. E se você pensa que para buscar lucros com agro é preciso ser dono de terras ou viver no campo, pode ficar tranquilo.

A boa notícia é que você poderá colher os frutos dessa safra milionária. Com apenas R$100 você já pode ter a chance de garantir a sua fatia nos lucros do agro direto na sua conta sem precisar ter nenhum centímetro de terra ou cabeça de gado.

E acredite, você tem ótimas chances de buscar lucros:

O agro é um dos motores da economia brasileira; o setor representa quase 28% do PIB nacional

De acordo com os cálculos do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) a participação da agropecuária no PIB nacional pode chegar a 28%.

Isso considerando que em 2020, ano marcado pela pandemia do coronavírus, o agronegócio já representava 26,6% dessa porcentagem. Mas para que você entenda melhor esses valores, dê uma olhada na imagem abaixo e veja por regiões do país como funciona:

Agora veja que impressionantes alguns dados de estudos da área de inteligência da Embrapa (2021) :

O Brasil é o maior exportador de carne bovina ;

; Quarto maior exportador de grãos com 19% do mercado global;

com 19% do mercado global; Em 2020 foi o país que mais exportou soja no mundo , com 84 milhões exportadas;

, com 84 milhões exportadas; Responde por 50%do comércio mundial de soja ;

; Está entre os países que mais exportam café e açúcar;

Já deu pra ver que o país tem grande êxito nessa área e agora podemos estar diante de uma janela única de oportunidades. Vou te explicar:

Superciclo das commodities; a exportação de soja pode alcançar até 9,9 milhões de toneladas em fevereiro

As commodities são peças muito importantes para o agronegócio, e não à toa foram responsáveis por destacar o Brasil no ramo de exportação durante os anos de . Agora não deve ser diferente. A projeção para 2022, segundo dados do IBGE, é que a produção de soja tenha um aumento de 2,5%.

E não para por aí, a Anec (Associação Nacional dos Exportadores de Cereais) estima que as exportações de soja atinjam a marca de 9,9 milhões de toneladas neste mês de fevereiro. O que não é muito difícil de acontecer, já que apenas em janeiro, o Brasil exportou 2,42 milhões de toneladas para o mercado exterior.

Vale lembrar que no mesmo mês em 2021, o país exportou apenas 53 mil toneladas. Ou seja, a demanda aumentou muito de lá pra cá. Agora veja o desempenho do da soja na de valores de Chicago:

Como você pode ver, a soja segue com boa performance no mercado futuro, mas não é a única: o milho também tem obtido bastante destaque. Sabemos que não é possível prever o futuro, mas estamos falando de dados muito relevantes, que nos dão indícios de um novo superciclo das commodities.

Mas o melhor ainda pode estar por vir.

O melhor de tudo é que a receita do agro é em dólar… então você pode ver os seus lucros se multiplicarem por até 5x

Se atualmente o agro já é considerado um dos motores da economia, a tendência é que em um futuro muito próximo ele tenha ainda mais importância. Veja bem, com o aumento da demanda por produtos agrícolas (exportação) aumentam os preços das commodities e consequentemente os lucros dos produtores.

Talvez você não saiba, mas um fator muito importante deste setor é que, a receita agropecuária é em dólar. Isso mesmo que você está lendo. Logo, a taxa de câmbio atual, que está na casa dos R$5,20, só tem a beneficiar o mercado agropecuário, multiplicando os lucros do setor por até 5x.

Se por um lado o dólar acima de R$ 5 dificultou a vida dos turistas, por outro alavancou os lucros dos investidores do agro. Você já se imaginou surfando as ondas de um dos mercados que mais crescem no mundo e ainda lucrar com o dólar nas alturas? Pois bem, essa possibilidade está mais próxima do que você imagina.

Um dos setores mais promissores da economia brasileira em 2022

Bom, chegamos até aqui e você já viu a potência do agronegócio no mercado global. É importante ressaltar que tudo que você leu acima ainda pode ficar melhor, afinal as projeções para o agromercado são cada vez mais promissoras.

Dá uma olhada nas manchetes abaixo:

As perspectivas para a safra de 2022 são extremamente positivas para o setor. Segundo dados do IBGE a produção de cereais e leguminosas devem somar 277,1 milhões de toneladas, nos levando a uma safra recorde, com aumento na produção de milho e soja.

Após o dia 21 de fevereiro você poderá ter a chance de garantir a sua fatia nos lucros do agro sem precisar morar no campo ou ser dono de fazendas

Agora que você já sabe o quanto esse mercado é promissor e lucrativo é importante que você saiba o quão acessível ele é para você.

Provavelmente em algum momento deste texto você deve ter imaginado que essa realidade está muito distante da sua, ou que só os grandes investidores e fazendeiros podem colher os frutos dessa safra milionária, mas saiba que não.

Se antes os investimentos em agro estavam fora do alcance dos pequenos investidores, agora a situação é bem diferente. Com apenas R$100 você pode garantir a sua participação no que pode ser a próxima supersafra do dinheiro já vista em todos os tempos.

No dia 21 de fevereiro você terá a oportunidade de participar do evento online e 100% gratuito, onde receberá todas as instruções para ter a oportunidade de se beneficiar dessa safra milionária.

Durante este evento, o George Wachsmann, CIO da Vitreo, gestora com mais de R$ 13 bilhões de patrimônio sob custódia, vai detalhar todas as oportunidades de investimentos em agro para que você possa buscar lucros com esse mercado.

Não se preocupe que este evento é totalmente gratuito e você não terá de comprar nada em nenhum momento. Pelo contrário: o objetivo deste encontro é te dar acesso à estratégia que vai te possibilitar buscar lucros expressivos com o agronegócio brasileiro sem sair de casa.

É importante lembrar que ao participar dessa transmissão com o Jojo, você irá se diferenciar da maioria dos investidores do mercado. Sejamos claros, a verdade é que muita gente ainda está fora do mercado agropecuário por falta de informações ou mesmo preguiça de buscar alternativas para engordar seu patrimônio. Enquanto isso, você terá acesso a tudo que é necessário para ter a chance de colher os frutos da próxima safra milionária.

Então esteja ciente de que o futuro dos seus investimentos está nas suas mãos, e que dependendo das suas escolhas ele pode ser muito promissor.

Agora se você optou por ser um dos poucos investidores visionários do mercado, parabéns. Você está prestes a buscar lucros milionários com o setor que é destaque na economia brasileira.

Ao clicar no botão abaixo você descobrirá como ter a chance de garantir sua participação nos lucros do agronegócio com apenas R$100:

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo