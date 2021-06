Na agenda do ganhador do Nobel, investimentos e negócios de impacto

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Começa nesta terça-feira, 29, o Social Business Day, evento global promovido pela Yunus Negócios Sociais que falará sobre as principais tendências em negócios de impacto, empreendedorismo social e investimentos conscientes por meio de painéis online que serão transmitidos até o dia 2 de julho.

O evento, que chega à sua 11ª edição, vem para celebrar o aniversário do fundador da organização e do banco indiano Grameen Bank e vencedor do prêmio Nobel da Paz, o economista Muhammad Yunus.

Neste ano, o tema central do Social Business Day será “No Going Back” (não retroceder, na tradução livre), na tentativa de traçar um paralelo entre as consequências (possivelmente) irreversíveis do aquecimento global, da concentração de renda e do desemprego em massa e as mudanças recentes do mundo corporativo por mais comprometimento socioambiental.

Entre os convidados para os painéis estão especialistas, empreendedores, investidores e representantes de family offices que falarão sobre investimentos de impacto, empreendedorismo feminino, negócios sociais, ESG, futuro da Amazônia, entre outros temas.

No primeiro dia de programação, está previsto o painel “Negócios Sociais e Grandes Empresas: Parcerias de Impacto e de Negócio”. A discussão terá a presença de Tulio Notini, diretor de Corporate da Yunus Social Business Brasil, e Pedro Telles, gestor de programas na área de desenvolvimento de negócios do Sistema B Brasil.

Ao longo dos cinco dias de programação, outros convidados confirmados são Luciana Antonini, cofundadora da gestora de investimentos alternativos EB Capital, Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e CEO da Preta Hub e Thiago Carvalho Pinto, cofundador da New Hope Ecotech e CEO na eureciclo

As discussões serão transmitidas ao vivo pelos canais da Yunus no Facebook, YouTube e Instagram. A programação completa pode ser consultada no site do evento.

Pai do microcrédito

Muhammad Yunus é um economista bengali e fundador do Grameen Bank, banco focado em microcrédito para os pobres e que lhe rendeu o título de “pai do microcrédito”. Yunus também fundou outras 50 empresas em Bangladesh e recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 2006.

Através da Yunus Negócios Sociais e seus braços dedicados ao empreendedorismo social, o economista apoia grandes empresas em suas estratégias de inovação em prol do desenvolvimento sustentável e impacto social. A instituição fundada em 2011 é parte da rede Yunus Social Business Global Initiatives, com sede em Berlim e presença em países como Índia, Portugal, Uganda, Quênia e Colômbia.

