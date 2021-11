Gasolina mais barata?; estorno do Pix e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Gasolina mais barata? Rali do petróleo pode estar com dias contados

Aumento de produção e estoques de petróleo sugerem que “a maré pode estar mudando", diz relatório da AIE

Comissão do Senado debate projeto sobre política de preços da Petrobras

O assunto entrou na pauta a pedido do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, o senador Otto Alencar (PDS/BA), e propõe alterar política de paridade de internacional

Pix: mecanismo de devolução de valores começa a funcionar hoje; saiba mais

Meio de pagamentos e transferências criado pelo Banco Central completa um ano

Prévia do PIB, Biden e Jinping, Eletrobras, Méliuz e o que move o mercado

Investidores repercutem balanços corporativos e encontro entre líderes das duas maiores potências do mundo

Bolsonaro chega nesta terça ao Bahrein, segundo destino no Oriente Médio

Bolsonaro inaugura embaixada na capital do Bahrein, Manama, e deve ter encontro com rei Hamad Bin Isa Al Khalifa. Último destino será o Qatar

As lições e as ambições do Enjoei em um ano na

Uma das pioneiras da onda tech na B3 acelera estratégia para ir além de marketplace de roupas e produtos usados e liderar tendência de consumo eficiente na população

Trabalhadores nascidos em setembro podem sacar auxílio emergencial

Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente, sem custos para o usuário

Pfizer fecha acordo para versões baratas de pílula contra covid

Farmacêutica quer licenciar pílula experimental a fabricantes de genéricos, que podem fornecê-la para 95 países de renda baixa e média

JPMorgan está processando a Tesla em US$ 162 mi por tuíte de Musk; entenda

Disputa judicial está relacionada aos tweets de Elon Musk de 2018 sobre possível fechamento do capital da Tesla

Mercado passa a ver crescimento do PIB em 2022 abaixo de 1%, mostra Focus

Já a projeção para a inflação em 2021 na pesquisa com uma centena de economistas aumentou pela 32ª vez seguida

Mulher pode ser segunda paciente curada de HIV sem o uso de medicação

Apesar de extremamente raro, o caso traz esperanças de que algum dia seja possível curar mais pacientes do vírus da imunodeficiência humana

IGP-10 sobe 1,19% em novembro e acumula alta de 17,47% no ano

'Os combustíveis contribuíram para a aceleração da taxa do IGP-10', informou a FGV

Campos Neto reconhece inflação acelerada e fala em trabalho difícil do BC

O presidente do Banco Central destacou que o choque do preço de eletricidade e combustíveis este ano é o maior dos últimos 20 anos

Elon Musk pediu um plano para acabar com a fome – a ONU respondeu

Após provocação do homem mais rico do mundo, ONU disse que encontraria Musk 'na Terra ou no espaço' para discutir o combate à fome – e agora apresentou o plano

Mega-Sena da Virada pode chegar a R$ 350 milhões; apostas começam hoje

Valor prometido é maior do que o de 2020, quando a Caixa estimou em R$ 300 milhões a bolada do concurso especial; sorteio será no último dia do ano

Zerezes dobra vendas e inaugura segunda loja de óculos em SP

Marca carioca adiou chegada em São Paulo desde 2019, mas agora abre segunda loja na capital paulista em menos de seis meses depois de reorganizar estratégia

Com Laureate, Ânima tem aumento de três dígitos no do 3º trimestre

Aquisição expandiu margens com novidades como ensino à distância, medicina e fortalecimento de pós-graduação

Brasil tem 66 mortes por covid-19 em 24h; média móvel é de 255

O Brasil tem 125,5 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid, ou 58,87% da população

Rocket Lab, concorrente da SpaceX, estreia hoje foguete reutilizável

A empresa que atua no envio de pequenas cargas ao espaço tentará recuperar o foguete usando um helicóptero; saiba como assistir

Política e mundo

Biden e Xi Jinping fazem reunião virtual com tensão militar e geopolítica

A videoconferência que aconteceu nesta segunda, 15, durou três horas e meia, "mais do que o esperado"

Rússia revogará proibição de voos de Brasil e outros países em dezembro

O governo suspendeu os voos comerciais normais para o exterior quando a pandemia atingiu a Rússia no ano passado

Enquanto você desligou…

Apple TV+ espera aproveitar sucesso de rivais com série coreana

A investida da Apple no conteúdo coreano acontece enquanto a indústria de entretenimento do país atinge uma nova popularidade global

Princesa holandesa de 17 anos diz não estar pronta para ser rainha

Ela disse que caso seu pai, de 54 anos, morresse ou deixasse o cargo inesperadamente, ela pediria à sua mãe argentina, a rainha Máxima, que assumisse o trono

Com 30 milhões de visualizações, Rapper defende música crítica à China

"Fragile" do rapper malaio Namewee foi lançado no mês passado com a colaboração da cantora australiana Kimberley Chen. A música é um verdadeiro sucesso na Ásia e foi censurada na China continental

Frase do dia

"O sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele" – Henry David Thoreau.

Abertura de mercado

Exame Flash