Gasolina x etanol: calculadora aponta qual combustível mais vantajoso

Com a alta dos preços dos combustíveis, a Kovi, startup de locação de veículos para condutores de app, lançou uma calculadora que permite comparar qual a melhor opção para o abastecimento de acordo com o valor de cada posto e o quanto o carro gasta por litro. A calculadora é gratuita e está disponível no site https://www.alcoolgasolina.com.br/ de forma gratuita para todos os motoristas do Brasil.

Para fazer a comparação, o motorista deve inserir o rendimento do seu carro com etanol e gasolina e os respectivos preços do posto que está. Com isso, a calculadora mostrará o resultado de qual combustível vale mais a pena.

Na hora do cálculo é realizada uma comparação da proporção do dos dois combustíveis contra a proporção do rendimento do carro do motorista com etanol e gasolina. Por exemplo, se o rendimento do carro com álcool é de 8 km/litro, e com gasolina é de 12 km/litro, a proporção é de 67%. Se no posto que ele está, o preço for de R$3 no etanol e R$5 na gasolina, a proporção fica em 60%. Nesse caso, o álcool seria a opção mais rentável, já que a proporção do preço é menor que a do rendimento.

A Kovi explica que os motoristas não precisam se preocupar com essa conta, já que a calculadora fará todo esse processo para ele. E mesmo que o motorista não saiba quanto o carro faz por litro, a ferramenta utilizará a proporção universal que é de 70%.