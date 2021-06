Gates e Buffett se unem em projeto de US$ 1 bi no setor de energia

Warren Buffett e Bill Gates estão de volta, juntos, em um investimento estimado em 1 bilhão de dólares que pretende abraçar a causa ESG (sigla em inglês para os princípios ambientais, sociais e de governança) e levar inovação ao setor de energia.

Os dois bilionários estão investindo no que descrevem como nova geração de usina nuclear: os reatores utilizados pela Natrium -- nome da futura usina -- terão impacto zero em emissão de carbono contando já a energia para operá-los e serão mais seguros e eficientes.

Conheça mais sobre a sigla que está transformando o mundo, para melhor: ESG na EXAME Academy

“Nós acreditamos que a Natrium será um ‘game-changer’ para a indústria da energia”, disse Gates em uma entrevista coletiva sobre o projeto. “Este é o nosso caminho mais rápido e claro para nos tornarmos negativos em emissão de carbono.”

A nova usina ficará no estado do Wyoming, no local onde funcionava uma usina movida a carvão – combustível fóssil que é um dos vilões em emissões de carbono.

Além do simbolismo, a escolha permitirá aproveitar as ligações já existentes com a rede de energia local.

O anúncio foi feito nesta semana pelo governador de Wyoming, Mark Gordon. O estado no oeste americano, vizinho a Nebraska, onde fica a sede da Berkshire, em Omaha, é o maior produtor de energia com o carvão como matéria-prima.

A previsão é que a usina tenha capacidade para gerar até 500 megawatts, o que seria suficiente para fornecer energia para uma cidade com 400 mil habitantes. Para efeito de comparação, a usina de Angra 1, no Rio de Janeiro, pode gerar 640 megawatts.

Do lado de Buffett, o investimento se dará por meio da PacifiCorp, uma empresa do setor elétrico controlada pela Berkshire Hathaway e que opera no oeste americano.

Gates, por sua vez, investe na Natrium por meio da TerraPower, uma companhia que fundou em 2006 para fazer uso de tecnologia e computação para reduzir o impacto ambiental da energia nuclear e tornar a geração mais eficiente.

Gates, 65 anos, e Buffett, 90 anos, são respectivamente o quarto e o sexto homens mais ricos do mundo, com patrimônio estimado em 144 bilhões de dólares e 110 bilhões de dólares, respectivamente. A amizade completa 30 anos no mês que vem.

Ambos também são dois dois bilionários que mais abraçam a causa da filantropia no mundo, a ponto de, em 2010, terem fundado junto com Melinda Gates a The Giving Pledge. A instituição beneficiente promove a necessidade de doação das famílias mais ricas do mundo.