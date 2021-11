Líderes precisam considerar gênero na crise climática, diz Mary Robinson

*De Glasgow, na Escócia

Com a intenção de frear o aquecimento global em 1,5 grau, os líderes empresariais, governamentais e a sociedade civil tem se reunido na Conferência das Partes, a COP26, em Glasgow na Escócia. Para além dos acordos legais e os anúncios financeiros já realizados – ou ainda esperados para os próximos dias – há um importante debate sobre justiça climática, de forma a ajudar aqueles que mais sofrem com as mudanças no clima.

Neste cenário, um importante painel na COP26 nesta quarta-feira, 3, foi o Mobilizando Financiamento Climático Equitativo, Justo e Sensível ao Gênero, com a especialista em defesa dos recursos naturais do planeta, Mary Robinson, também a primeira mulher a assumir a presidência da Irlanda e autora do livro Justiça Climática.

“É necessário que tenhamos gênero no centro das mudanças climáticas porque temos injustiças sociais que afetam as mulheres profundamente. Hoje tivemos depoimentos de representantes do Togo do Malawi, e vimos como as mulheres têm sido muito ativas em comunidades locais e como suas vozes encorajam politicamente”, disse em entrevista exclusiva à EXAME.

Para Robinson, quando se olha para o Brasil é importante entender a representação e importância das mulheres em diferentes comunidades.

“É preciso entender o valor que as mulheres indígenas trazem para a floresta, as tradições e seus comportamentos. Por exemplo, o Brasil faz parte do acordo com mais de 100 países que buscam deter o desmatamento, e parte disto tem que ser direcionado aos indígenas”. Ainda segundo Robinson, o que acontece na esfera estadual e local também precisa ser considerado.

“A mensagem que estou tentando passar é que os líderes dos países precisam levar a a sério, e considerar gênero. Não podemos mais esperar cinco anos para um acordo, e todos os anos temos que fazer mais, com mais dinheiro para adaptação climática e menor dano”.