Geração Z vai à bolsa: novo ETF seguirá empresas com valores de jovens

Da Bloomberg

Alguns dos investidores mais jovens do mundo podem em breve ter acesso a um ETF adaptado aos seus “valores progressivos”.

O ETF Gen Z, uma joint venture entre o consultor Empowered Funds e o sub-consultor Alkali Fintech rastreará as empresas que a Alkali considera mais relevantes para os investidores nascidos entre 1997 e o início de 2010, de acordo com um comunicado enviado à SEC, o equivalente nos Estados Unidos da Comissão de Valores Mobiliários.

Brandon Koepke e Leonard Feder são os gestores do portfólio. Julian Feder, que começou a “negociar quando tinha treze anos e concebeu a ideia do fundo em seu primeiro ano do ensino médio”, é pesquisador associado de Leonard Feder, disse o comunicado.

O ETF considera inicialmente em um universo de ações listadas nos Estados Unidos que começaram a ser negociadas publicamente após 1º de janeiro de 1997 e com volume diário médio negociado de mais de US$ 5 milhões.

A partir daí, Akali irá “subjetivamente” selecionar as empresas com base em sua relevância para a Geração Z, esforços de inovação e pesquisa, e se estão “moralmente alinhadas” com os valores da Geração Z, incluindo meio ambiente, diversidade e preocupações com o bem-estar social.

As apostas provavelmente acabarão sendo bastante focadas em tecnologia, segundo o documento.

“Além disso, como a Geração Z é essencialmente digital, que não conhece um mundo antes da Internet, o subconsultor favorece empresas que são altamente inovadoras e disruptivas”, disse o documento. “Exemplos podem incluir empresas de tecnologia da informação e serviços de software.”

O fundo, que ainda não possui ticker, cobrará de 0,6% e fará realocações no mínimo mensalmente.

Existem vários outros ETFs lançados focados em grupos com idades específicas. O ETF Global X Millennial Consumer (MILN) e o ETF Principal Millennials Index ETF (GENY) acumularam cerca de US$ 318 milhões desde o lançamento de ambos em 2016.