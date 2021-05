Como gerar renda vitalícia com FIIs? Arthur Vieira de Moraes explica

Viver de renda é o sonho de milhões de brasileiros. Mas muitos ainda desconhecem como acumular patrimônio suficiente para alcançar a independência financeira. A boa notícia é que há quem consiga explicar o melhor caminho para isso. Uma dessas pessoas é Arthur Vieira de Moraes, especialista em (FIIs).

Para ele, viver com os rendimentos de investimentos em FIIs é algo tão possível quanto viver de aluguel de imóveis físicos – algo que muitos brasileiros almejam ao comprar uma casa ou apartamento. E explica que a diferença é que, por meio dos FIIs, a estratégia é mais acessível, viável e segura.

Formado em direito e mestre em administração com ênfase em finanças, Moraes é professor da EXAME Academy e de outras instituições renomadas, como a FGV. Apresenta também o programa FIIs em EXAME, no YouTube. “Entrevisto agentes do mercado que me fazem aprender sempre mais”, conta.

De 17 a 24 de maio, Moraes estará na Semana da Renda Vitalícia, evento online e gratuito em que ele conta as melhores estratégias de investimento para quem deseja lucrar com imóveis sem precisar comprar um. Em entrevista à EXAME, ele conta sua trajetória e dá dicas para quem deseja viver de renda.

Quando começou a se interessar pelo mercado financeiro?

Desde criança. Quando nasci, meu pai já trabalhava na área. Investimentos e de valores foram assuntos comuns no meu dia a dia. Em 1999, com 21 anos, comecei a trabalhar com o meu pai e meu irmão como agente autônomo de investimentos.

Passei por várias crises e euforias do mercado financeiro, tive muitos clientes com perfis diferentes e trabalhei em diversas corretoras. Essa trajetória me ajudou a ganhar experiência com investimentos e com pessoas.

Como foi sua trajetória no mercado financeiro?

Sou formado em direito (UNIP), pós-graduado em produtos financeiros e gestão de risco (FIA), mestre em administração com ênfase em finanças (FECAP) e doutorando em administração (FEA/USP, 2023).

Em 2012, comecei a dar aulas de finanças paralelamente à atividade de assessor de investimentos, o que me obrigou a estudar muito mais e, principalmente, a ver o mercado financeiro por diversos ângulos.

Em 2018, deixei de ser agente autônomo e passei a ser consultor de valores mobiliários, mas me dedico principalmente às atividades de professor. Além da EXAME Academy, dou aulas em instituições como ANBIMA, B3, FIA, FIPE, FIPECAFI, FGV e IBMEC.

Como foi sua entrada no mundo dos fundos imobiliários?

Ainda trabalhava como assessor de investimentos, em 2010, quando vi um ativo que desconhecia sendo negociado, fiquei curioso e fui pesquisar. Era um fundo imobiliário. Foi quando me dei conta que essa classe de ativos tinha um enorme potencial de crescimento e resolvi me especializar no assunto.

Comecei a estudar com o que havia disponível na época, como os prospectos das emissões de , além de conversar muito com gestores de fundos. Escrevi minha dissertação de mestrado sobre FIIs e publiquei artigos acadêmicos e técnicos.

Também sempre me dediquei a ensinar sobre FIIs. Em 2012, já escrevia para a EXAME, respondia às dúvidas dos leitores sobre fundos imobiliários. Em 2020, me juntei à EXAME para difundir ainda mais o conhecimento sobre FIIs.

Afinal, é realmente vantajoso investir em FIIs?

Estamos falando de um investimento que reúne a tradição dos imóveis ao dinamismo e transparência da bolsa de valores. A lógica de um FII é simples de entender: investir em imóveis. Com a facilidade de negociar pela B3, qualquer pessoa consegue acumular patrimônio gerador de renda, investindo em cotas de FII.

Quem investe em imóveis melhora a qualidade, diminui os riscos e pode aumentar a rentabilidade do seu patrimônio, incluindo FII. Quem já investe em diminui muito o risco do portfólio, passa a ter renda mensal e rentabilidade bem parecida com a das ações. O investidor que possui seu patrimônio investido apenas em encontra nos FIIs a maneira ideal de iniciar no mercado de , com risco bem menor do que o das ações.

FIIs ou imóveis físicos: qual a melhor opção para quem busca renda vitalícia?

Um dos motivos que faz com que FIIs tenham sucesso no mundo todo é a possibilidade de qualquer investidor acessar imóveis de alto padrão, que poucos poderiam comprar diretamente. São grandes escritórios, galpões de logística, shoppings, supermercados, faculdades, enfim, grandes imóveis. Os FIIs também proporcionam a chance de e poder diversificar entre vários setores e localidades, o que diminui muito o risco de investimento.

Também há uma maior facilidade para comprar e vender, sem burocracia.

Os custos transacionais que são ínfimos, basicamente comprar ou vender cotas de FII custa 0,035% do valor negociado, enquanto comprar e vender imóveis tem altos custos com cartório, tributos e corretagem. E é preciso lembrar do incentivo fiscal! Os rendimentos distribuídos são isentos de imposto de renda (para investidores pessoas físicas), enquanto o aluguel é tributado em até 27,5%.

