Gestão de propriedades ajuda a preservar o valor dos imóveis; entenda

Quem investe em imóveis deve ter em mente que realização de reformas reflete na valorização do empreendimento. Atender às necessidades do mercado e do locatário facilita a locação e até possível venda. O entendimento é válido tanto para imóveis residenciais como para comerciais.

Para este segundo segmento, existem empresas especializadas em gerenciamento de propriedades, que também auxiliam na preservação do valor dos imóveis. Para entender sobre o assunto, o professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em da EXAME Academy, entrevistou no programa FIIs em EXAME desta sexta-feira, 4, Fábio Martins, diretor de gerenciamento de propriedades da JLL.

Martins explicou que o gerenciamento de propriedades abrange tanto a parte operacional do imóvel, como elevador, ar condicionado, energia, como o segmento de gestão empresarial.

“Na gestão é avaliada a desvalorização, os investimentos e as adequações que devem ser feitas. É importante focar no futuro do imóvel. Todo empreendimento quando é entregue novo vai se deteriorando com o uso. Com estudo e vistoria técnica, rastreamos as necessidades e fazemos um planejamento de investimentos e encaminhamos aos proprietários.” Este tipo de estudo, geralmente, tem um prazo de um a cinco anos, dependendo da necessidade do empreendimento.

O especialista citou como exemplo as trocas das catracas dos imóveis, que teve uma modernização, focada tanto na parte estética, como na agilidade e controle. As trocas já vinham ocorrendo, mas foram impulsionadas pela pandemia de coronavírus. “Houve uma melhora com a integração de software, programas e elevadores. Tudo agora é digitalizado. Melhorias que mantem a atratividade do imóvel.”

Outra atratividade em imóveis comerciais que ganhou força nos útimos anos foi a oferta de serviços aos frequentadores do imóvel, como estacionar o carro e ter no mesmo espaço físico um serviço de lavagem de automóveis, ou um supermercado na área comum. “Estes serviços acabam sendo até uma maneira de atrair quem está em home office”, acrescentou Vieira de Moraes. Assista abaixo: