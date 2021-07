Gestora lança fundo focado em empresas de tratamento e purificação de água

A gestora de investimentos Vitreo lança nesta terça-feira, 20, um fundo focado em empresas de tecnologia voltadas para tratamento e purificação da água. A composição do produto conta com 80% do patrimônio alocado em swaps de ETFs do segmento no exterior e 20% em diretas do segmento também listadas em bolsas estrangeiras e na B3.

Disponível para todos os perfis de investidores, o produto tem de 0,9% ao ano, de 10% sobre o que exceder 100% do MSCI All Country World Index, seu benchmark, e aporte inicial de 100 reais. O fundo está disponível na plataforma de investimento da Vitreo e do BTG (mesmo controlador da EXAME).

De acordo com George Wachsmann, sócio e chefe de gestão da Vitreo, o fundo vai apostar ainda em papéis de companhias que desenvolvem tecnologias de conservação da água e em empresas de saneamento e tratamento de esgoto.

“Vamos de empresas como a Tetra Tech, que nos últimos cinco anos tem alcançado uma performance de 290% bruta de impostos, e Roper Technologies, que no mesmo período mais do que dobrou o patrimônio dos investidores”, explica.

O fundo faz parte do grupo de fundos temáticos relacionados às commodities, como Urânio, Carbono, Petróleo e o Vitreo Agro, recém-lançado. O gestor recomenda que o fundo faça parte da estratégia de de investimento do portfólio dos cotistas.