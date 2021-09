Gestora Trígono lança fundo inédito em small caps no país

A Trígono Capital, especializada em small caps, anunciou esta semana o lançamento do primeiro fundo de microcaps do Brasil: o Trígono Horizont Micro Cap FIA. O fundo é focado em de diferentes segmentos, como o industrial, de bens de consumo, tecnologia, agronegócio e financeiro. A gestora considera microcap empresa com valor de mercado abaixo de 3 bilhões de reais

O investimento mínimo é de 250 reais e a é de 2% e de 20% de taxa performance sobre o que exceder o Índice de Small Caps, o SMLL. O prazo de resgate é de 30 dias para cotização e mais dois dias para crédito em conta corrente, com uma capacidade inicial de 250 milhões de reais. O fundo está disponível em nove plataformas: BTG Pactual, Andbank, Órama, Vitreo, Modal, Warren, Ativa, C6 e Nova Futura.

Frederico Mesnik, sócio cofundador e CEO da Trígono Capital, explica que a estratégia é escolher boas empresas, priorizando a governança, a possibilidade de pagamento de bons e casos de crescimento. Dados da Economatica apontam que a negocia pouco mais de 400 empresas e dentro desse universo cerca de 178 compõem o subconjunto de small e microcaps, sendo que 112 microcaps ainda são pouco conhecidas e trabalhadas pelo mercado financeiro.

“As small caps têm conquistado cada vez mais espaço no mercado, e a nossa intenção é que as microcaps sigam o mesmo caminho. nessas empresas passa pelo entendimento do potencial delas, pois as gigantes de hoje, um dia também foram micro e small caps. Magazine Luiza, BTG Pactual e WEG são exemplos notórios. Queremos trazê-las para o radar dos investimentos. Algumas dessas companhias são líderes em seus nichos, mas ainda não tiveram seu real valor descoberto”, finaliza.