Gestora vê rali global com dias contados e aumenta posição em Brasil

Com o pior desempenho do mundo, o acumula perdas superiores a 10% no ano, enquanto as principais bolsas do mundo seguem próximas de níveis recordes. Mas, para Carlos Carvalho, CIO da e cofundador da gestora Kínitro, podemos estar na fase final do rali global de .

"O que mais incomoda é que podemos estar nos últimos estágios do rali global proporcionado pelo excesso de liquidez e o Brasil simplesmente descolou do mundo", afirma em entrevista à Exame Invest

Mas, apesar das incertezas fiscais políticas do país, o diretor de investimentos da Kínitro acredita que o pior já possa ter passado para o mercado local. Segundo ele, o desconto sobre os ativos é tanto que já estão "longe da realidade". "A essa altura, os preços já aturam muito desaforo."

Um dos motivos para voltar a apostar em Brasil é a chance de uma terceira via surpreender nas eleições do ano que vem, que para Carvalho, "está mal precificado pelo mercado". Segundo ele, o ex-ministro Sérgio Moro pode ser um "excelente nome".

Na , a gestora tem buscado por algumas das ações que mais apanharam, mas, devido ao cenário ainda turbulento, tem concentrado o foco em "empesas de qualidade". "Em um ambiente mais difícil, elas podem se beneficiar por ter maior porte e até abocanhar concorrentes."

Confira a entrevista com Carlos Carvalho, CIO e cofundador da Kínitro.

Exame: Temos visto as bolsas internacionais quebrando sucessivos recordes enquanto o Ibovespa acumula queda no ano. O rali global deve continuar em 2022?

Carlos Carvalho: O ano de 2022 tende a ser mais desafiador do ponto de vista externo, com a retirada de estímulos BCs desenvolvidos e pressões inflacionárias oriundas da cadeia de suprimento. Existe a expectativa de ter um aperto monetário depois de praticamente uma década de condições de liquidez bem frouxas. Outro risco é a onda de pandemia em países que não têm índices de vacinação tão elevados.

O que mais incomoda é que podemos estar nos últimos estágios do rali global proporcionado pelo excesso de liquidez e o Brasil simplesmente descolou do mundo e não está aproveitando o momento. Mesmo países que têm ambiente econômico tão frágil, ou até mais, que o Brasil, como a África do Sul, estão nos outperformando.

É um ambiente muito volátil, em que as perspectivas mudam rapidamente, fruto do nosso ambiente político e, lá fora, da mudança de regime monetário. Tivemos liquidez muito intensa desde a de 2008 e retirá-la não é um processo suave.

Parte disso se deve à mudança na regra do teto de gastos para caber o Auxílio Brasil no orçamento?

Existe o interesse humanitário em ter o programa Auxílio Brasil. Mas esses 100 reais [de aumento por família do programa] foram os mais caros que o Brasil já viu. O sinal de ruptura do bastião fiscal que era teto de gasto repercutiu muito mal entre os investidores locais e estrangeiros. Mas não era pra ter o reflexo que está tendo.

Mesmo atitudes como o rompimento do teto de gastos não justificam os preços dos ativos, seja em juros, câmbio ou bolsa, que estão longe da realidade. Existe um nervosismo enorme sobre o que será feito nos próximos 11 meses até a eleição. Mas grande parte desse receio já está no .

O senhor disse estar mais pessimista com a inflação global. No Brasil, a alta de preços deve continuar acelerando?

Desde o início do ano, estamos com uma visão bastante negativa para a inflação global, que deve ser mais persistente do que a esperada. No Brasil, o IPCA de 2022 está rumando para o teto da banda, que é bem negativo, mas ainda menos que no cenário internacional. Isso porque, apesar de carregar inércia inflacionária para 2022, a inflação está bastante difundida e nos próximos meses pode chegar no pico. Mas ainda é um problema.

Como a Kínitro tem se posicionado para aproveitar a disparada da inflação?

Temos alguma posição em inflação implícita no Brasil e temos carregado ao longo do ano posição apostando na alta de juros nos Estados Unidos.

A expectativa é de duas altas de juros nos Estados Unidos em 2022?

O mercado precifica duas altas no ano que vem e temos a mesma visão. Existia a expectativa de a redução da compra ativos durar até o final do primeiro semestre, mas pode terminar antes. Com essa questão inflacionária, talvez os bancos centrais sejam mais agressivos.

Na bolsa brasileira, como a Kínitro tem se posicionado?

Tínhamos uma mais carteira defensiva em ações brasileiras, mas começamos a nos posicionar na ponta contrária, dado que a precificação dos ativos foi, de certa forma, exagerada.

Então, estamos lentamente aumentando a posição, pois a assimetria já é favorável. Não estamos carregados de Brasil, mas temos alguma coisa. Há um desânimo enorme no mercado, então é a hora de colocar nossas fichas. Temos concentrado em consumo e em algumas ações que foram extremamente penalizadas [nos últimos meses]. Nosso foco tem sido empresas de mais qualidade, que, em um ambiente mais difícil, elas podem se beneficiar por ter maior porte e até abocanhar concorrentes.

Também temos Petrobras (PETR3/PETR4). A ação está extremamente descontada em relação aos pares, inclusive às russas, que são mal vistas em termos de governança. É um fato inédito. Se continuar com a mesma geração de caixa, teremos 20% do valor da ação em para os próximos 12 meses. Com a taxa de juros de 10% no Brasil, o carrego nos parece positivo.

A essa altura, os preços [dos ativos brasileiros] já aturam muito desaforo. No que achamos que o mercado exagerou, estamos lentamente colocando para dentro da carteira.

Também vemos a possibilidade de uma terceira via nas eleições como mal precificado pelo mercado, também por isso estamos aumentando exposição em Brasil.

O nome da terceira via deve vir das prévias do PSDB ou ser encabeçado pelo ex-ministro Sérgio Moro?

O mais importante é ter uma união na terceira via. Em apenas uma semana desde que anunciou a candidatura, Moro já tem 11% de intenção de voto [na pesquisa da Ponteio Política]. É um excelente nome e, apesar de ainda ser cedo, pode se credenciar como a terceira via. Precisa de um nome forte para quebrar a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sem dúvida, os dois nomes não são os prediletos do mercado.