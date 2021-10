Gestoras aproveitam "sell-off" na bolsa e apostam em ações brasileiras

Recentemente, estrategistas do J.P. Morgan disseram que o Brasil era a única recomendação overweight (com exposição acima da média) do banco na América Latina, em razão dos múltiplos “muito baratos” e um cenário global pró-risco. Um dos fundos da XP Asset reduziu posições vendidas em ações locais, enquanto a Grimper Capital também aumentou a exposição ao país, favorecendo ações cíclicas, como a siderúrgica Gerdau e a produtora de petróleo PetroRio.

A visão de que a maior parte das más notícias pode já estar no ajudou o Ibovespa a interromper uma sequência de duas quedas semanais seguidas na semana passada, enquanto o fluxo estrangeiro também melhorou. Investidores estrangeiros ingressaram com 9,6 bilhões de reais em ações na B3 no acumulado do mês até o último dia 13, excluindo entradas via ofertas de ações.

Ainda assim, nem todos os gestores de ativos estão ficando mais otimistas. A Ibiuna Investimentos reconheceu que existem “prêmios de risco relevantes” nos ativos locais, mas disse que o potencial retorno ajustado à volatilidade não parece uma boa decisão de investimento neste momento.

Veja um resumo do que alguns dos principais fundos multimercado escreveram em suas cartas de outubro:

Fundos seguem alocados em Petrobras e Vale, mas possuem posição direcional neutra na bolsa brasileira, com a visão de que a taxa de juro contracionista pesará no crescimento da atividade e no desempenho da bolsa. Antecipação por parte do BC da oferta de dólares para suprir a demanda de fim de ano das instituições financeiras e política monetária mais apertada “trazem a real possibilidade de termos uma apreciação da nossa moeda”.

Fundos multimercado administrados pela Bahia Asset continuaram a reduzir a exposição às ações brasileiras no mês passado. Fundo acompanha trajetória da inflação, debate sobre precatórios, hídrica, discussões sobre preços de combustíveis e cenário eleitoral.

Ventos externos menos favoráveis só adicionam a preocupações com o cenário local, justificando postura cautelosa em relação ao Brasil. Apesar dos prêmios de risco “relevantes”, o retorno potencial ajustado à volatilidade dos ativos brasileiros não parece uma boa aposta estratégica, disse o fundo.

Brasil provavelmente sofrerá impactos da piora do crescimento chinês e de uma relacionada piora dos termos de troca. Indefinição sobre precatórios e novo programa social do governo, além de quadro eleitoral, exarcebam os riscos fiscais. Fundo reduziu posições compradas e de valor relativo em ações brasileiras e ações globais.

Inflação elevada e com viés de alta, em meio a problemas da cadeia de abastecimento global, tornam atrativa a compra de NTN-Bs curtas e o fundo tem procurado aumentar a exposição a essa estratégia. O Banco Central deve subir a até patamar de 9% em janeiro dado que a inflação segue surpreendendo desfavoravelmente. O fundo mantém posição duplamente vendida em bolsa e dólar.

Bancos centrais globais estão prestes a reverter suas políticas extraordinárias, adotando políticas de enxugamento de liquidez. Inflação pode se mostrar mais persistente e os riscos aumentam por todos os mercados. Fundo segue comprado em inflação implícita e posicionados em desinclinação de curva na parte curta no Brasil, dada a postura mais incisiva do BC.

O mercado acionário brasileiro parece precificar um cenário “bastante inóspito”, com uma série de boas empresas negociando a valores bastante interessantes. Fundo Verde tem aumentado posição em ações Brasil “seletivamente e com disciplina”. As curvas de juros e o Banco Central estão muito focados na inflação corrente, ignorando uma provável desaceleração econômica em curso.