Por que a Getnet estreou na bolsa em alta de mais de 100%?

As da empresa de pagamentos Getnet (GETT3/GETT4/GETT11) estrearam na nesta segunda-feira, 18, em alta superior a 100%.

A empresa de maquininhas do Santander (SANB11) disparou com a concretização da cisão das companhias, aprovada em março deste ano. A operação permitiu aos papéis da Getnet serem negociados separadamente do banco.

Os papéis com maior alta foram as ações ordinárias (GETT3), que subiram 143,24%. Já as preferenciais (GETT4) e as units (GETT11) fecharam o dia em altas de 96,44% e 63,91% -- essa última sendo a maior alta do no dia. Na máxima da sessão, os papéis avançaram mais de 300% mesmo com o dia negativo para a bolsa brasileira.

Para Phil Soares, chefe de análise de ações na Órama, o mercado premiou o viés tecnológico da empresa em seu primeiro dia de negociação, inserindo um possível crescimento da empresa no .

Outro ponto que pode explicar a forte alta é a própria cisão com o Santander. “É bastante normal flutuações bruscas nos preços dos spin offs, visto que o preço de referência foi calculado por métricas contábeis, e não de mercado. Vimos isso no spin off do Assaí, e agora estamos vendo novamente na Getnet”, afirma. Vale lembrar que o Assaí (ASAI3) disparou 386% em seu primeiro dia de negociação após a cisão com o Grupo Pão de Açúcar (PCAR3).

Com a cisão, cada acionista do Santander recebeu uma fatia de 0,25% em ação ordinária, preferencial ou unit da Getnet para cada papel correspondente emitido pelo Santander Brasil.

O próximo passo da empresa é iniciar a negociação de suas ADSs (American Depositary Shares, ou certificados de depósitos de ações nos EUA) na bolsa americana. Cada ADS da Getnet será representada por duas units. A negociação dos papéis na Nasdaq começa a partir de 22 de outubro, sob o código GET.