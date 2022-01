GOL, Grupo Mateus, d1000, produção industrial e o que mais move o mercado

A ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), divulgada na véspera, segue dando o que falar no mercado internacional. As bolsas da Europa, que fecharam antes de sua publicação, caem mais de 1% nesta quarta-feira, 6. Já os índices futuros americanos oscilam próximos da estabilidade, após o S&P 500 ter despencado quase 2% e o Nasdaq, 3,30%, na véspera. O caiu 2,42%.

O que tem provocado tamanhas quedas? Os sinais de que o Federal Reserve subirá os juros antes do esperado. “Os participantes em geral observaram que pode ser necessário aumentar a taxa de juros mais cedo ou em um ritmo mais rápido do que os participantes haviam previsto anteriormente”, diz a ata, citando preocupações sobre a inflação. As novas apostas são de que o ciclo de alta de juros inicie já na reunião de março.

As novas perspectivas têm afetado, principalmente, em que os múltiplos consideram grande potencial de crescimento para os próximos anos – perfil típico do setor de tecnologia. Nesta manhã, apesar da leve recuperação dos índices futuros americanos, o Nasdaq volta a ter o pior desempenho entre os três principais de Wall Street.

Inflação nas alturas

Dados referentes à inflação ao produtor da Europa também adicionam maior cautela sobre o rumo da política monetária global. Divulgado nesta manhã, o Índice de ao Produtor (IPP) da Zona do Euro voltou a crescer acima do esperado para o mês de novembro, ficando em 1,8% ante a expectativa de 1,2%. A alta foi de 23,7% na comparação anual.

Serão divulgados os dados da inflação ao consumidor da Alemanha, ainda hoje. O consenso é de um leve arrefecimento para o mês de dezembro de 5,2% para 5,1% na comparação anual.

Produção industrial

No Brasil, o principal indicador econômico será o referente à produção industrial de novembro, que será divulgado às 9h pelo IBGE. A projeção é de alta mensal de 0,1% e queda anual de 4,2%, inferior ao tombo de 7,8% em relação a outubro de 2020.

Pedidos de seguro desemprego

Às 10h30, sairão os pedidos semanais de seguro desemprego dos Estados Unidos para os quais são esperados 197.000. Foram 198.000 na última semana. Na véspera, porém, dados do ADP mostraram que o mercado de trabalho americano segue aquecido, apesar das ameaças da variante Ômicron do coronavírus. Segundo o Instituto, foram criados 807.000 empregos privados em dezembro, contra a previsão de 400.000.

GOL

A GOL (GOLL4) aumentou em 21,7% o número de decolagens em dezembro em relação ao mesmo período do ano passado, encerrando em 2021 com crescimento acumulado de 7,7% frente ao ano de 2020. No mesmo período, a demanda pelos voos da GOL cresceu 10% e a oferta, 7,5%.

Grupo Mateus

A rede de hipermercados nordestina Grupo Mateus (GMAT3) informou ter inaugurado 44 lojas em 2021, passando para 202 o número total. São 61 pontos de varejo, 42 de atacarejo e 99 de eletro, sendo 116 lojas no Maranhão, 71 no Pará, 13 no Piauí e 2 no Ceará.

Para 2022, a companhia espera expandir sua atuação para mais seis estados do Nordeste: Bahia, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte.

d1000

Outra varejista que segue em expansão é a rede de farmácias d1000 (DMFV3), que abriu 30 novas lojas em 2021. A empresa, agora, espera abrir 10 novas lojas em 2022 e expandir outras 20.

“Da mesma forma que as inaugurações são forte alavanca para crescimento de vendas da rede, todas as ampliações realizadas nos últimos anos também confirmaram igualmente grande potencial para aumento de faturamento”, afirma da d1000 em fato relevante.