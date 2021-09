Gol terá aporte de US$ 200 mi da American Airlines; entenda o acordo

A Gol (GOLL4) anunciou ao mercado nesta manhã de quarta-feira, 15, a expansão de sua cooperação comercial com a American Airlines por meio de um acordo de codeshare exclusivo pelos próximos três anos.

Como parte do acordo, a Gol receberá da American Airlines um investimento em equity de 200 milhões de dólares (1,05 bilhão de reais). A American Airlines passa a deter 22,2 milhões de preferenciais recém-emitidas da Gol, com uma participação de 5,2% da companhia. As informações foram divulgadas pela Gol em fato relevante.

O por ação na operação será de 9,00 reais, com prêmio de 23% em relação aos 7,32 reais de fechamento desta terça-feira. Nos últimos 12 meses, o papel acumula uma queda de 8,16%.

O codeshare representa um acordo de compartilhamento de voos entre companhias aéreas, ou seja, o cliente pode comprar a passagem pela American Airlines e viajar com o avião da Gol.

Segundo a companhia brasileira, a exclusividade adicionada ao codeshare aumenta as oportunidades de viagens dos passageiros e melhora a posição competitiva da Gol nas rotas que conectam América do Sul e Norte.

“Acreditamos que isso fortalecerá ainda mais a presença da Gol nos mercados internacionais, acelerará nosso crescimento de e maximizará o valor para nossos acionistas. Também ratifica a confiança no crescimento da companhia conforme a economia se reabre e a demanda por viagens aumenta”, afirma no documento o CEO da Gol, Paulo Kakinoff.

Em vigor desde fevereiro de 2020, os voos da parceria atualmente operam nos hubs da Gol em São Paulo e no Rio de Janeiro, integrando 34 de rotas brasileiras e internacionais, como é o caso de Montevidéu, no Uruguai.

O aprofundamento da parceria da American com a Gol é um desfecho natural depois que a Delta Airlines deixou a companhia brasileira, no fim de 2019, para assumir um investimento na chilena Latam.