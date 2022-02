Google anuncia mais R$ 8,5 mi para startups lideradas por pessoas negras

O Google for Startups Brasil anuncia nesta quinta-feira, 17, R$ 8,5 milhões para o Black Founders Fund, iniciativa que investe recursos financeiros, sem qualquer participação societária, em startups fundadas e lideradas por pessoas negras.

Lançado em setembro de 2020, o fundo já investiu R$ 5 milhões em 33 startups. Agora, durante cerca de 18 meses, haverá um investimento com valor adicional em empresas que estejam buscando investimentos em estágio pre-seed e seed.

"O ecossistema de inovação brasileiro evoluiu em diversos aspectos nos últimos anos, inclusive quando o assunto é diversidade. Desde 2020, vimos as startups investidas pelo Black Founders Fund darem passos firmes em direção ao crescimento”, diz André Barrence, diretor do Google for Startups na América Latina.

Segundo o executivo, exemplo disso é que 85% das startups do fundo cresceram suas equipes após entrada no programa, gerando 170 novos empregos. “É gratificante poder em novas startups e colaborar com mais empreendedores nos próximos anos”, diz.

Quem cresceu

Um exemplo entre as startups investidas pelo Black Founders Fund é a Legaut, que iniciou as operações em 2018 para resolver as burocracias de processos jurídicos com agilidade. A startup, que vinha crescendo exponencialmente sofreu com o início da pandemia. “Em junho de 2020 foi um marco ‘de vale da morte’. Perdemos 80% da receita com a diminuição dos contratos com clientes que também estavam sofrendo”, diz Edivaldo Delgado, cofundador da LegAut.

Foi em setembro de 2020, com a retomada dos negócios do QuintoAndar, cliente da Legaut, e com o início da participação no Black Founders Fund, que a startup voltou a crescer. “Do momento ruim até o fim do ano crescemos nove meses”.

Com a iniciativa do Google, a Legaut conseguiu investimento financeiro, aumentou a equipe e deixou os processos mais robustos. A profissionalização foi tanta que gerou o interesse de aquisição pelo QuintoAndar em setembro de 2021. “O investimento do Google foi decisivo para termos a maturidade que o QuintoAndar precisava. Melhoramos os produtos, nos estruturamos e até hoje continuamos em contato com o Google e outras startups que participam do Black Founders Fund”, diz Delgado.