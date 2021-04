MERCADOS

Governo levanta R$ 11,5 bilhões com a venda de debêntures da Vale

PUBLICADO EM: 13.4.21 | 6H00 ATUALIZAÇÃO: 13.4.21 | 6H27

Títulos pagam um percentual das vendas líquidas de ferro e da receita líquida com cobre e ouro; medida faz parte da redução de ativos do governo no setor privado