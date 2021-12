Grab, unicórnio de Cingapura, estreia na Nasdaq nesta quinta-feira

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Há um novo momento no mercado de tecnologia da Ásia. Enquanto gigantes como Alibaba e Tencent seguem sob o escrutínio do governo chinês, que pede por mais controle das atividades das companhias, um grupo de contrapartes do sudeste asiático ganha os holofotes.

Um deles é o Grab, um unicórnio de Cingapura, que opera um serviço de transporte por aplicativo, e que será listado nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 2, por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico (Spac) — é esperado que a transação da Spac, aliada à uma fusão anterior com a Altimeter Growth, avalie o negócio em 40 bilhões de dólares.

O Grap é a segunda startup de tecnologia do sudeste asiático a ser listada nos EUA, depois da compatriota Sea, que gerencia a operação ocidental da Shopee, foi listada na de Valores de Nova York em 2017 e já é avaliada em 160 bilhões de dólares.

Outro gigante que deve ir à Nasdaq é o GoTo Group, formado a partir da fusão da indonésia Gojek, uma empresa de caronas, com a Tokopedia, uma empresa de comércio eletrônico, e que deve estrear no mercado no primeiro semestre de 2022.

E, se a soma das avaliações da três empresas citadas se aproxima de 250 bilhões de dólares, ao adicionar na conta a fatia de 70 bilhões de dólares contabilizados de unicórnios recém-nascidas, se obtém evidências, dizem os analistas, de que no sudeste asiático está surgindo um grande mercado de tecnologia que atende ao menos 650 milhões de pessoas, e que certamente terá uma longa fase de crescimento e independência da China.