Grande banco é a principal aposta de carteira do BTG Pactual para janeiro

Com expectativa de juros mais altos em 2022, o BTG Pactual elegeu um dos principais bancos do país para como sua maior posição na carteira de recomendadas para janeiro. Com exposição de 15%, os papéis do Itaú (ITUB4) são a grande aposta de estrategista do BTG para este início de ano.

Além de ver o setor como beneficiado no curto prazo pelo aumento das taxas de juro, a escolha pelo Itaú considerou os últimos resultados trimestrais do banco, com destaque para a margem financeira bruta alcançada no terceiro trimestre de 2021.

"A potencial deterioração da qualidade dos ativos em 2022 será, naturalmente, um tema para os bancos. Mas resultados decentes combinados com taxas de juro/inflação mais altas (cenário que os grandes bancos costumam ir bem) e discussões sobre assimetria regulatória (que pode prejudicar fintechs) melhora o momentum para as ações de bancos incumbentes", afirma em relatório a equipe de Research do BTG Pactual.

Por outro lado, o BTG acredita que inflação e juros serão os grandes vilões da economia do país em 2022 — motivo que levou à recomendação de empresas com público-alvo com maior poder de renda. Como representantes desse grupo foram incluídos à carteira de recomendações os papéis da Arezzo (ARZZ3) e Iguatemi (IGTI11), com respectivos pesos de 10% e 5%.

Além de ver o consumo de alta renda como mais resistente à piora da economia local, o BTG acredita que o setor será beneficiado pela esperada reabertura total da economia em 2022. Outro gatilho para as ações, segundo os analistas, é o recente desempenho de varejistas de luxo, que tiveram suas vendas impulsionadas pelo aumento da poupança de seus clientes em meio a restrições de viagens internacionais.

Aprenda quais são os e como montar sua própria carteira neste curso completo e acessível da EXAME.

Commodities

Na frente de commodities, Gerdau (GGBR4), Suzano (SUZB3) , Raízen (RAIZ3) e PetroRio (PRIO3) estão entre as recomendações para janeiro, com peso de 10% cada na carteira de recomendações do BTG.

Parte das expectativas sobre Raízen e PetroRio está apoiada na perspectiva de que o do petróleo permaneça em patamares historicamente elevados, favorecido pela atividade econômica global. Já a Gerdau e Suzano, segundo o BTG, devem ser beneficiadas pelo "real enfraquecendo continuamente e sinais de suporte aos preços das commodities".

Sobre a Suzano, a equipe do BTG ainda pondera que "o momentum de curto prazo da celulose melhorou consideravelmente nas últimas semanas, com a Suzano anunciando dois reajustes de preços para os mercados asiáticos".

Apesar da melhora do cenário para a celulose na Ásia, o BTG espera maior pressão sobre as siderúrgicas da China conforme o país avança com seus planos de despoluição. Como consequência, os analistas veem "os preços internacionais do aço sustentados no curto e médio prazo, beneficiando diretamente a Gerdau". O BTG também espera que a empresa se beneficie do mercado de aços longos no Brasil e pelo plano de infraestrutura do governo de Joe Biden, nos Estados Unidos.

Completam a carteira do BTG recomendada para janeiro de 2022 as ações da Localiza (RENT3), CPFL (CPFE3) e B3 (B3SA3), com participação de 10% cada uma.