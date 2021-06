Graninhas: o que há por trás do perfil que tem conquistado os millennials

Não faz muito tempo que o mercado financeiro era encarado como um universo restrito a uma pequena parcela da população. Homens engravatados, termos rebuscados e siglas pouco intuitivas contribuíram para que o mundo dos investimentos parecesse distante da realidade da maioria dos brasileiros. Mas a internet veio desconstruir de vez essa ideia.

Com uma linguagem mais acessível, conteúdos sobre educação financeira se popularizaram pelo país e conquistaram de vez as novas gerações – que, não raro, compartilham dicas de alocação de portfólio por Whatsapp e levam assuntos como a queda da e o aumento da inflação para as mesas de bar.

Muito desse sucesso se deve a abordagem mais descontraída que os criadores de conteúdo online trouxeram para o assunto, usando desde memes até referências da cultura pop para fisgar a atenção do público. Dentre os precursores dessa nova maneira de falar sobre finanças pessoais na internet está o @Graninhas, criado pelo publicitário Michel Kalil (25).

Nova abordagem para assuntos antigos

O perfil, que fez sua primeira publicação em março de 2020 e já conta com mais de 160.000 seguidores no Instagram, faz sucesso ao misturar assuntos como planejamento financeiro e investimentos com temáticas de grande interesse dos millennials, como signos, relacionamentos afetivos, carreira e até mesmo filmes da Disney.

“O propósito do Graninhas é falar sobre dinheiro de um jeito criativo e divertido”, diz Kalil. Segundo ele, abordar assuntos pouco explorados pelas plataformas tradicionais e se diferenciar do formato engessado com que esse tipo de conteúdo era produzido até então era um dos principais objetivos da página.

“Eu queria que fosse um perfil onde as pessoas se divertissem enquanto aprendiam finanças e que falasse a língua do jovem adulto. Para isso, a proposta sempre foi misturar cultura pop, entretenimento, memes e tudo que há de interessante nesse universo. Acho que estamos no caminho”, completa.

Autodeclarado fã da Beyoncé, o publicitário explica que a cultura pop teve forte influência na criação da página, que também se destaca pela identidade visual divertida, com ilustrações em estilo retrô.

Além da cantora, Kalil cita veículos de comunicação internacionais, filmes, músicas e livros como fonte de inspiração para a criação dos conteúdos.

A educação financeira como ferramenta de empoderamento

Uma característica comum entre as novas gerações é o engajamento político e o forte interesse por pautas relacionadas a diversidade e a inclusão de minorias sociais. E, nesse sentido, o Graninhas também se destaca.

Além de orientação financeira, a página aborda assuntos como racismo, igualdade de gênero e LGBTQ+fobia pela perspectiva econômica.

“Este é um dos territórios de conteúdo que a gente mais ama produzir. Primeiro, por promover informação e cidadania. Segundo, por cumprir com o papel de ter responsabilidade social”, diz.

Pink Money, saúde mental e os custos financeiros de ser LGBTQIAP+ são apenas alguns dos temas que já apareceram no perfil.

A parceria entre o Graninhas e a EXAME

Recentemente, a EXAME anunciou a chegada do Graninhas no seu time de colunistas. A ideia é que, assim, cada vez mais pessoas tenham acesso a informações de qualidade sobre finanças pessoais e economia. “Com a parceria, a gente tem conseguido levar o universo divertido do graninhas a mais pessoas, descomplicando a linguagem financeira e ajudando os jovens a lidarem melhor com as suas finanças”, diz Kalil.

Um dos primeiros projetos dessa parceria é a planilha financeira do Graninhas, lançada com o objetivo de ajudar os leitores na organização de seus orçamentos.

Tenha mais controle sobre os seus gastos. Baixe a Planilha Financeira desenvolvida pela EXAME em parceria com o Graninhas